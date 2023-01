Als Basis wurde der Toyota Corolla AE86 auserkoren. Hierzulande spielte die Coupé-Version des Corolla (als Stufenheck Corolla GT genannt) zwar keine Rolle, doch außerhalb von Europa hat der AE86 mittlerweile Legendenstatus. In Japan wurde der AE86 in zwei Versionen angeboten, als Corolla Levin und Sprinter Trueno. Beide hatten auf Wunsch einen hochdrehenden 1,6-Liter-Vierzylinder unter der Haube, der die Kraft an die Hinterräder abgibt.