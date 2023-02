Zoom Hat viel vor in Sachen Wasserstoff: Nikolas Iwan von H2 Mobility.



Nikolas Iwan treibt als Chef von H2 Mobility den Ausbau des Wasserstoff-Tankstellennetzes in Deutschland voran. H2 Mobility betreibt derzeit in Deutschland rund 100 Stationen. "Damit", so Iwan, "erreichen wir schon mal mehr als sechs Millionen Fahrprofile in Deutschland."Heißt: Um zu tanken, beträgt der Umweg höchstens fünf Kilometer. "Wünschenswert wäre es, in 10 bis 15 Jahren rund 1000 Tankstellen in Deutschland zu haben."