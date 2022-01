Seit 2021 ist der Toyota Yaris Cross auf dem Markt. Wer hinter dem "Cross" ein geländetaugliches Auto erwartet, wird allerdings enttäuscht: Der Hybrid-Kleinwagen liegt lediglich etwas höher über der Straße als der normale Toyota Yaris . Damit macht er, bleibt jedoch ein Stadtflitzer – in der höchsten Ausstattung sogar serienmäßig mit Allradantrieb . Der wenige Platz wurde gut genutzt, denn mit seinen 4,2 Meter Länge und 1,8 Meter Breite passt der Yaris in die meisten Parklücken und bietet mit einem Kofferraumvolumen von ganzen 397 Litern genügend Platz für Einkäufe. Ein richtiges Schnäppchen ist der Yaris Cross mit einemaber nicht. Gut also, dass man aktuell einen beachtlichen Teil dieser Summe sparen kann.(Stand: 20. Januar 2022). (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet!)