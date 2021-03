Der Volvo C40 Recharge basiert auf derund ist offiziell ein SUV. Durch das stark nach hinten abfallende, schwarz abgesetzte Dach dürfte der 4,43 Meter lange C40 aber eher alsdurchgehen. Die Form ähnelt dem kommenden Tesla Model Y. Beim Design orientiert sich der C40 stark am XC40 – alles ist typisch Volvo. Charakteristisch kommen die LED-Scheinwerfer in "Thors Hammer"-Design, wie wir es von allen anderen Volvo-/Polestar-Modellen kennen. Neu ist der geschlossene Kühlergrill, den auch der XC40 Recharge trägt. Das. Auffällig sind die aufgesetzte Abrisskannte und der rechts und links angedeutete Dachspoiler.

Beim Elektroantrieb vertrauen die Schweden auf die bewährte Kombination von(je einer an der Vorder-/Hinterachse) und einer. Dieser Antrieb wird sowohl im Technikbruder Polestar 2 als auch im XC40 Recharge eingesetzt. Im AUTO BILD-Test konnte der vollelektrische XC40 durchaus überzeugen ! Diedazu kommen gewaltige 660 Nm maximales Drehmoment. Trotz eines Leergewichts von 2185 Kilo soll der neue C40 in nurbeschleunigen. Doch schon bei 180 km/h ist Schluss , da macht Volvo auch beim C40 keine Ausnahme. Immerhin hat der C40 eine Anhängelast von 1800 Kilo. Ebenfalls gut: Ein dreiphasiger Onboard-Lader ist Serie – so soll der C40 in 40 Minuten bis zu 80 Prozent laden können. Die offiziellegeben die Schweden mitnach WLTP an.