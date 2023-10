Bei der Navigation steht sich das System an Bord dagegen ein bisschen selbst im Weg. Die freundliche Damenstimme sagt den Namen der Straße an, auf die man abbiegen soll. Und das kann in einem Land mit einer fremden Sprache verwirren. Anders ausgedrückt: Mir ist jetzt klar, dass mein Hotel in der "Vikingsgatan" in Göteborg lag. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich wissen muss.