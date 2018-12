Inspiriert ist die Sonderserie von der "Última Edición", mit der im Jahr 2003 der VW Käfer verabschiedet wurde. Wie die "Última Edición" ist auch die "Final Edition" in den Farben Beige ( Safari Uni) und Hellblau (Stonewashed Blue) erhältlich. Zudem gibt es für die Final Edition-Modelle noch die Farben Pure White, Deep Black Perleffekt und Platinum Grey. Das Stoffdach des Cabriolets ist in Braun ausgeführt. Äußerlich ist der VW Beetle Final Edition neben den Sonderfarben auch durch den "Käfer"-Schriftzug auf der Heckklappe zu erkennen. Es ersetzt den "Turbo"-Schriftzug. Zudem trägt der letzte Beetle Chromapplikationen an der Karosserie. Beheizte Wischwasserdüsen, Schiebedach beim Coupé , Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrleuchten, LED-Rücklichter, Nebelleuchten sowie 17/18-Zoll große Leichtmetallfelgen gehören zur Serienausstattung.

Ein manuelles Getriebe würde besser zum Retro-Charakter des Beetle passen.

Im Cockpit nimmt man in der Final Edition auf gesteppten Nappaledersitzen (SEL) Platz. Beim Lederlenkrad sticht sofort der verchromte "Beetle"-Schriftzug auf der unteren Speiche ins Auge. Die Schuhsohlen werden auf Edelstahlpedalen gebettet. Das typische "Käferfach", also das spezielle Handschuhfach, sorgt für Retro-Gefühle. Nur schade, dass der 176 PS starke 2.0-TSI-Motor nur in Kombination mit dem Sechsgang-Automatikgetriebe angeboten wird. Ein manuelles Getriebe passt doch viel besser zum Retro-Charakter des Beetle. In den USA ist der Beetle Final Edition zu Nettopreisen ab 23.045 Dollar erhältlich, das Beetle Cabriolet Final Edition kostet mindestens 27.295 Dollar. In Europa wird das finale Sondermodell leider nicht angeboten.