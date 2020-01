ie neue Generation des. Einen ersten Vorgeschmack hat Volkswagen Nutzfahrzeuge mit zwei Design-Skizzen gegeben, die deutlich zugespitzt illustrieren sollen, dass der neue Caddy sportlicher wird als sein Vorgänger. Ganz so dramatisch wie die offiziellen Skizzen mit Riesenfelgen und Abschlepphaken für den Rennstreckenbetrieb wird die Caddy-Serienversion aber nicht ausfallen. Was bereits anhand von Erlkönigen erkennbar ist, ist die glatte Front mit schmalem Kühlergrill à la Golf 8.

Vertikale Rückleuchten und eine schwarz umrahmte Heckscheibe sollen die neuen Erkennungszeichen des Caddy sein.

Die Proportionen des neuen Caddy entsprechen im Großen und Ganzen dem Vorgänger,. Am Heck bekommt der Caddy laut VWund eine schwarz umrandete Rückscheibe, die das Heckfenster größer erscheinen lässt.. Unter dem Blech des Caddy steckt– VW kündigt den Kastenwagen selbstbewusst als "100 Prozent neu" an. Vorbei sind wohl die Zeiten der robusten Starrachse und der Blattfedern. Stattdessen bekommt der nächste Caddy eine, wodurch die aktuellste Technik und Motoren von Golf und Co Einzug halten dürfte.