Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 979,79 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 949,00 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 1016,29 Euro *Preise: Stand 23.11.2020 *Preise: Stand 23.11.2020

W plant ein Elektro-SUV in Touareg -Größe, das schon 2023 an den Start gehen könnte. Wie der Neue heißen soll, ist noch offen.Der Plan, alle VW-Elektroautos durchzunummerieren, wackelt.Es gibt zu viele Modelle. Deshalb heißt der Elektro-Bulli vielleicht doch ID.Buzz und nicht ID.7. Für das große SUV war ID.6 im Gespräch, vielleicht läuft es aber auch auf ID.Lounge hinaus – so hieß die Studie, die schon 2019 einen Vorgeschmack gab. Aber: Noch steht in den Sternen, ob es der elektrische Touareg überhaupt zu uns schafft. Zu Autocar sagte Markenchef Ralf Brandstätter, dass das Auto bislang als Modell für China entwickelt wird. Ob es auch auf anderen Märkten verkauft werde, prüfe man noch.