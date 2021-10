VW Polo, Hyundai i20: Test, Motor, Preis, Kleinwagen

In Kooperation mit

Ein Erfolgstyp, dieser. Seit 1975 über 18 Millionen Mal gebaut, in der aktuellen sechsten Auflage seit 2017. Und gerade renoviert. Ein Erfolgstyp, dieser. Den gibt es seit 2008, im Moment als dritte Generation aus dem Jahr 2020. Zum Start gewann er gleich dengegen den VW Polo, später auch gegen die üblichen Verdächtigen: Opel Corsa, Mazda2 und Dacia Sandero. Bleibt die Frage, ob der überarbeitete Polo jetzt vielleicht gegen den Koreaner gewinnen kann.

Außen gab es am VW die üblichen Facelift-Veränderungen, neue Stoßfänger, neueund neuerdings geteilte Rücklichter, so etwas. Der Test-Polo war ein Style, mit demserienmäßig. Dazu gehört die Kühlergrill-Querspange als LED-Lichtstreifen, ähnlich wie beim. Bei Dunkelheit ist das dann durchaus spektakulär, wenn ein so illuminierterim Rückspiegel auftaucht. Innen sind diejetzt Serie, im Style mit 10,25 Zoll großem Display, dasmit 9,2-Zoll-Bildschirm im Testauto kostet 1670 Euro extra. Auch dasist neu, trägt aber noch, wenn auch zu viele, echte Drucktasten und nicht die wackeligen Sensorflächen wie etwa der Golf. Nur die(375 Euro) kommt jetzt mit den Slider genannten Touch-Flächen – statt ehrlicher Knöpfe und Tasten.