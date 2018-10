Allerdings konnte der Colibri nur wenige Käufer überzeugen. Das soll dem Danny nicht passieren. Der Danny 490 ist 4,99 Meter lang. Das Aufstelldach ist Serie, gegen Aufpreis kann es elektrisch bedient werden. Im Gegensatz zum Colibri dominieren bei Möbeln und Sitzflächen im Danny helle Farbtöne. Größere Staufächer kommen dank verschiebbaren Lamellentüren jetzt auch ohne Möbelklappen aus. Der Danny 490 kostet in der Basis 42.490 Euro. Wem der Platz im 490 nicht reicht, der kann den 40 Zentimeter längeren Danny 530 ordern. Der Einstieg in die Extended-Version beginnt ab 44.990 Euro.

Im Vergleich zum Danny können Kunden beim Karmann Davis noch mal sparen. Hier geht der Campingspaß ab 40.900 Euro los. Dafür fährt der Davis 540 mit einer großzügigen Länge von 5,50 Metern auf den Campingplatz. Karmann baut den Davis auf der Fiat Ducato-Plattform auf und verspricht nicht nur viel Platz, sondern auch einen großen 100-Liter-Frischwassertank. Auch der Sunlight Cliff ist ein umgebauter Ducato. Den Cliff hat Sunlight innen komplett aufgefrischt, er startet bei 35.500 Euro. Ab 2019 bietet Sunlight außerdem seinen Campingbus günstiger an als bisher (künftig 35.499 Euro statt 38.799 Euro).

Um stehend kochen zu können, ist der Boden vor dem Herd flacher (1,88 Meter Höhe).

Im Simpel-Reisemobil kann man auch prima Urlaub machen: In England bietet Pub-Wirtin Emily Kolltveit aus London Übernachtungen im Mikro-Wohnmobil Bedford Romahome an. Sie verlangt über die Zimmervermittlung airbnb.de für eine Nacht 29 Euro. Ein ganz ähnlicher Winzling ist der Bedford Bambi. Der 3,7 Meter kurze Reisebegleiter bietet Platz für drei Personen und ein Kind, hat einen 44 PS starken Einliter-Motor, der ihn 80 km/h schnell macht. 1500 Exemplare des Bambi entstanden in den späten 80ern. Wer einen guten Romahome oder Bambi sucht, wird in Großbritannien für zirka 4000 Euro fündig. Wer nur einen Urlaub mit dem Kleinen verbringen will, kann unter www.camperbug.co.uk mieten.