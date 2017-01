CES Las Vegas 2017: Highlights — 03.01.2017 Die Stars der CES Was planen Autohersteller wie BMW, VW und Mercedes sowie Zulieferer für die nächsten fünf Jahre? Auf der CES in Las Vegas wird's verraten!

ie CES Las Vegas (5. bis 8. Januar 2017) ist längst nicht mehr nur ein Treffpunkt für IT-Nerds oder das Sammelbecken für zukunftsweisende Haushaltstechnik. Autohersteller und Zulieferer zeigen mit Konzepten und sogenannten Sitzkisten, was sie für die nächsten fünf Jahre geplant haben. Es braucht nicht viel Fantasie, sich das neueste Head-up-Display von Continental im nächsten BMW 3er 2018 vorzustellen. BMW selbst geht noch einen Schritt weiter und zeigt mit einem Hologramm den Nachfolger des iDrive. Zukunftsmusik? Nö, nicht bei BMW , bisher ging fast alles in Serie, was uns die Münchner in Las Vegas zeigten.Auch VW bleibt bei den Tatsachen und zeigt, wie man künftig verschiedene VW-Modelle über ein Benutzerkonto konfigurieren kann. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie beispielsweise die Apple-ID, mit der sich auf unterschiedlichen Geräten die eigenen Anwendungen zum Laufen bringen lassen. Das könnte besonders für die jüngste VW-Marke Moia interessant sein, da sie das Thema Car-Sharing auf dem Zettel hat und bis 2020 verschiedene Mobilitätskonzepte verwirklichen will. Was außerdem Hersteller wie Mercedes Nissan sowie Zulieferer wie Continental oder Bosch planen, sehen Sie in der Bildergalerie, die ständig aktualisiert wird.