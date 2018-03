CO2-Bilanz: Elektroautos im Vergleich — 23.03.2018 So umweltfreundlich sind E-Autos wirklich! Der ADAC hat die CO2-Bilanz von E-Autos mit Verbrennern verglichen – und Erstaunliches über dicke Diesel herausgefunden.

Bei einem elektrischen Kleinwagen wie dem BMW i3 ist für die CO2-Bilanz die Laufleistung besonders wichtig.

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: Elektroautos sind umweltfreundlicher als Verbrenner, weil sie mit Strom statt mit Benzin oder Diesel fahren. Oder? Ganz so einfach ist es dann doch nicht: Denn Energie wird bei Autos nicht nur beim Fahren, sondern auch für die Herstellung und das spätere Recyceln sowie für die Bereitstellung von Kraftstoffen aufgewendet. Bei elektrifizierten Fahrzeugen (also auch bei Hybridautos) kommt noch ein nicht unerheblicher Energieaufwand für die Batterie hinzu. Das alles wirkt sich auf die CO2-Bilanz und damit aufs Klima aus. Der ADAC hat nun Vertreter aus drei Segmenten miteinander verglichen. Die große Frage: Fahren E-Autos klimafreundlicher? Ergebnis: Eine generelle Aussage sei unmöglich. Aber: Elektrofahrzeuge in Deutschland seien bereits heute in vielen Fällen eine gute, weil umweltfreundliche Wahl. Allerdings könnten sie eine noch deutlich bessere CO2-Bilanz aufweisen, würden sie ausschließlich mit regenerativem Strom fahren.Im Fokus des ADAC waren Diesel-, Benzin-, Erdgas- und Autogas-Pkw sowie Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride und E-Autos der Segmente "Kleinwagen" (Mazda2, Mitsubishi Space Star, Toyota Yaris, BMW i3), " Kompaktklasse " (Mazda3, VW Golf, Mercedes B 200, Dacia Logan MCV, Toyota Prius, Toyota Prius Plug-in Hybrid, Hyundai Ioniq Electric) und "obere Mittelklasse" (Mercedes E 220 d, Mercedes E 400 Coupé , Volvo XC90 Twin Engine, Tesla Model X). Diese Modelle hatten im vergangenen ADAC EcoTest jeweils am besten abgeschnitten. Zugrunde gelegt wurden eine Gesamtlaufleistung von 150.000 Kilometern und der deutsche Strommix von 2013 mit 23 Prozent Anteil regenerativer Energie (gesicherte aktuellere Zahlen gibt es noch nicht).Erstaunlich: Nur in der Kompaktklasse hatte das E-Auto mit 22,5 Tonnen CO2 die beste Ökobilanz (mit ausschließlich grünem Strom wären es sogar nur zehn Tonnen). Am meisten Kohlendioxid kam vom Benziner mit 30 Tonnen. Gegenüber dem Benziner amortisiert sich das mit dem Strommix geladene E-Auto aus Umweltsicht schon nach etwa 45.000 Kilometern. Bei den Kleinwagen hat das Elektroauto zwar auch die Nase vorn, allerdings nur mit dem optimistischen Wert von 150.000 Kilometern Laufleistung. In der Realität werden kleine E-Pkw oft als Zweit- oder Stadtwagen benutzt. Und bei 50.000 Kilometern Fahrstrecke kann das E-Auto die hohen CO2-Emissionen aus Pkw-Herstellung, Recycling und Strombereitstellung nicht ausgleichen.Da das E-Auto (mit Strommix 41 Tonnen CO2) bei der Batterieherstellung und beim Recycling sehr viel Kohlendioxid verursacht, würde es sich im Vergleich zum Diesel erst nach 580.000 Kilometern rentieren.