Diesel umrüsten (SCR): Euro-5-Diesel auf Euro 6 nachrüsten — 19.03.2018 So lassen sich Diesel nachrüsten Auf Euro 6 nachgerüstete Diesel könnten drohende Fahrverbote umgehen. Die Industrie arbeitet an Nachrüst-Kats, doch die Autoindustrie mauert. Alle Infos zu Funktionsweise, Kosten und Verfügbarkeit von SCR-Kats.

Wie funktionieren SCR-Systeme, was bringen und kosten sie, wann kommen sie?



Welche Diesel können nachgerüstet werden?

Welche Hardware-Lösungen gibt es?

Der Ammoniak-Generator sitzt neben dem Abgasstrang.

Beim Amminex BlueFit werden in der Reserveradmulde Patronen mit festem Ammoniak verstaut.

Wie sauber wird das Abgas mit einem Nachrüst-SCR-Kat?

Gebrauchte Euro-6-Diesel im Test zur Galerie Der ADAC Württemberg wies zuletzt mit Unterstützung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums die Wirksamkeit der Hardware-Nachrüstung an Euro-5-Dieselfahrzeugen nach. Bei vier Testfahrzeugen, die mit vier verschiedenen Prototypen von SCR-Systemen ausgestattet wurden, lag der NOx-Ausstoß bei guten Fahr- und Temperaturbedingungen innerorts um bis zu 70, außerorts sogar um bis zu 90 Prozent niedriger als ohne Kat. Die Hersteller selber geben bis zu 95 Prozent weniger schädliche Stickoxide an, und wollen die Euro-6-Norm sogar unterbieten. Der Hersteller BlueFit teilte mit: "Nach der Nachrüstung des Autos (ein herkömmliches mittelgroßes, drei Jahre altes Dieselfahrzeug mit einem 1,5-Liter-Motor (Euro 5), Anm. d. Red) mit BlueFit zeigte sich, dass die durchschnittlichen Emissionen unter realen Fahrbedingungen auf 40mg NOx pro Kilometer reduziert wurden. Dieses Ergebnis liegt deutlich unter dem aktuellen Emissionsstandard von Euro 6, der 80mg NOx pro Kilometer erlaubt." Sehr ähnliche Werte legte TwinTec/Baumot vor. Selbst bei ungünstigen Bedingungen maßen die Tester rund 50 Prozent weniger NOx in den Abgasen.

Was kostet die Hardware-Nachrüstung?

Wer zahlt die Hardware-Nachrüstung?



Probleme und Nachteile der Nachrüstung



Autoren: Benjamin Gehrs, Frank Rosin, Maike Schade, Matthias Brügge

(dpa/Reuters/brü/cj/mas) Ob nun die blaue Plakette kommt oder Fahrverbote in einzelnen Städten: Für Diesel, die nicht der Euro-6-Norm entsprechen, wird es eng. In Deutschland sind knapp sechs Millionen Euro-5-Diesel unterwegs, die nicht sauber genug, aber mit neuester Abgasreinigung nachrüstbar wären. Nur: wer sollte dafür zahlen? Mehr als drei Viertel der Diesel-Besitzer in Deutschland lehnen es ab, Nachrüstungen der Abgas-Hardware ihrer Autos selbst zu bezahlen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 76 Prozent der Dieselfahrer, sie wären nicht bereit, die Kosten für Umbauten an Motorsteuerung oder Katalysator aus eigener Tasche zu finanzieren. Wiederum 53 Prozent davon würden einen Gang vor Gericht erwägen, um den Autobauer auf Rücknahme des Dieselwagens gegen Rückerstattung des Kaufpreises zu verklagen – sollte ein Fahrverbot verhängt werden und der Hersteller die Nachrüstkosten nicht übernehmen wollen.Nur 12 Prozent der Befragten wären damit einverstanden, eigenes Geld in eine Erneuerung der Abgasanlage zu investieren, falls dies technisch machbar ist und sich so ein Fahrverbot für den eigenen Diesel abwenden lässt. Die Autokonzerne beteiligen sich bisher an einem beim "Dieselgipfel" beschlossenen Fonds und bieten kostenlose Updates der Abgas-Software an. Gegen die Übernahme der Kosten einer Hardware-Nachrüstung mauern die Autohersteller mit Hinweis auf hohe Kosten, Probleme bei der technischen Umsetzung und den Zeitaufwand. "Aus unserer Sicht würde eine Hardware-Umrüstung – über alle Typen und Modelle hinweg – mindestens zwei bis drei Jahre dauern", sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA). Allerdings könnte ein umfassende Nachrüstlösung für viele Autos die Luftqualität um bis zu 25 Prozent verbessern. Das wiederum könnte Fahrverbote , für die das Bundesverwaltungsgericht im Februar 2018 den Weg ebnete, entbehrlich machen.Nachgerüstet werden könnten vor allem. Davon sind in Deutschland knapp sechs Millionen unterwegs. Aber auchkommen in Frage. Allerdings müssen die Kosten einer Nachrüstung immer im Zusammenhang mit dem Restwert des Fahrzeugs gesehen werden. Bei Autos mit schon hoher Laufleistung lohnt sich die Nachrüstung nicht mehr. Auch alte Lkw sollen nachrüstbar sein. Der Kat-Hersteller Twintec-Baumot verspricht einen Nachrüst-Iat "für alle relevanten Fahrzeuge".Mehrere Anbieter arbeiten an Nachrüstlösungen, am bekanntesten sind Twintec-Baumot und die Faurecia-Tochter Amminex. Noch sind beide Systeme nicht lieferbar, beide Hersteller arbeiten aber dran. Grundsätzlich wird bei beiden Lösungen Ammoniak direkt ins Abgasnachbehandlungssystem eingeführt – bei einer herkömmlichen SCR-Anlage bildet sich Ammoniak erst im Auspuffrohr. So funktionieren die Systeme:Herzstück des Umbausatzes ist eine AdBlue-Anlage, die technisch weiterentwickelt wurde. Twintec spritzt das Additiv nicht ins Auspuffrohr ein, sondern erzeugt daraus vorher in einem kleinen elektrischen Generator Ammoniak. Die Umrüstung kann von jeder AU-berechtigten Werkstatt durchgeführt werden und dauert etwa einen halben Tag. Twintec kündigt an, Nachrüstlösungen "für alle relevanten Fahrzeugtypen" anzubieten, sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber festgelegt wurden. Preis: 1500 Euro für BNOx plus 500 Euro Werkstattkosten.Die BlueFit-Lösung besteht aus zwei Hauptelementen: Zum einen zwei Patronen mit festem Ammoniak, die in der Reserveradmulde untergebracht sind, zum anderen ein SCR-Katalysator, der an der Abgasleitung unter dem Auto angebracht ist. BlueFit erfordert laut Hersteller keine Änderungen im Motorraum, an der Kalibrierung des Motors, am Diesel-Partikelfilter oder am Stromnetz. Die Standard-BlueFit-Konfiguration hat zwei Ammoniak-Patronen, was 16 Liter AdBlue entspricht. Die Reichweite soll rund 15.000 Kilometer betragen, bevor ein zweiminütiger Patronenaustausch in einer Werkstatt nötig ist. Die Installation des Systems bzw. die Nachrüstung soll von den Autohäusern der Hersteller durchgeführt werden und vier bis sechs Arbeitsstunden dauern. Der Beginn einer Kleinserienproduktion wird für Mitte 2018 angepeilt. Preis: "in einem wettbewerbsfähigen Rahmen".Der Preis für die Nachrüstung von Euro-4- wie Euro-5-Dieseln soll zwischen 1400 und 3300 Euro pro Fahrzeug liegen, schätzt der ADAC. Dazu kämen die Einbaukosten, wohl mindestens ein Arbeitstag pro Fahrzeug. Es gibt Experten, die von 5000 bis 7000 Euro Gesamtkosten pro Auto ausgehen.Das ist die große Frage. Die Autobauer wollen eine von ihnen finanzierte Nachrüstlösung um jeden Preis vermeiden. In der Politik mehren sich dagegen die Stimmen, die die Hersteller in der Pflicht sehen. Wie das Tauziehen um die Kosten ausgeht, ist zurzeit völlig offen.Noch sind die Systeme nicht ganz ausgereift und nicht marktreif. Vor allem sind noch keine Lösungen für verschiedene Fahrzeugtypen da. Der große Nachteil: Für den chemischen Prozess, bei dem das Ammoniak aus der AdBlue-Harnstofflösung gewonnen wird, sind Temperaturen von 200 Grad erforderlich. Das macht die Abgasreinigung beim Kurzstreckenbetrieb problematisch. Bei den beiden Nachrüstlösungen BNOx (Twintec) und BlueFit (Amminex) genügen Temperaturen ab ca. 150 Grad, da das Ammoniak anders gewonnen bzw. bereitgestellt wird.Nachgerüstete Fahrzeuge dürften mehr verbrauchen. Denn für das AdBlue-System wird zusätzliche Energie benötigt. Bei den Testfahrzeugen stieg der Verbrauch um 0,1 bis 0,3 Liter pro 100 Kilometer, was einem Plus um ein bis sechs Prozent entspricht.Auch der Harnstoff AdBlue muss regelmäßig nachgetankt werden, es müssen im Schnitt zwei Liter Harnstoff auf 1000 Kilometer veranschlagt werden. Damit nicht ständig nachgefüllt werden muss, fordert der ADAC AdBlue-Tanks mit mindestens zehn Liter Fassungsvermögen (Reichweite 3000 bis 6000 Kilometer). Für solche Tanks muss Platz im Fahrzeug geschaffen werden.