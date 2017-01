Kaufprämie für Elektroautos: UPDATE — 02.01.2017 Ernüchternde Bilanz Ein halbes Jahr nach dem Start wurden rund 9000 Anträge auf die Elektroauto-Kaufprämie gestellt. Meistgefördertes Auto ist der BMW i3. Alle Infos zum Umweltbonus!

Dobrindt: Bislang "zu wenige Modellvarianten"

82 Anträge für Tesla Model S

Auch der Kauf der Basis-Version des Tesla Model S wird gefördert. Laut Bafa wurden bislang 82 Anträge gestellt.

Dauer der Steuerbefreiung verdoppelt

"Kaufprämie ist ein Rohrkrepierer"

Grünen-Politiker Oliver Krischer übte massive Kritik an der Machart der Kaufprämie für Elektroautos.

Startschuss fiel am 2. Juli 2016



seit 2. Juli 2016

, dann wurde die entsprechende Förderrichtlinie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Was sind die wichtigsten Fakten?



Die 4000 Euro gibt es, wenn man sich für ein reines E-Auto entscheidet. Wer ein Hybridfahrzeug (Elektro- und Verbrennungsmotor) kauft, der erhält eine als "Umweltbonus" umschriebene Prämie von 3000 Euro. Die Kosten des Förderprogramms von 1,2 Milliarden Euro, das der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen soll, teilen sich Bund und Autohersteller je zur Hälfte.



Wo wird die Kaufprämie beantragt?

Wie schon die Abwrackprämie für Altautos 2009 verwaltet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) die Auszahlung der Prämie.

Wer darf einen Antrag stellen?

Ratgeber gebrauchte E-Autos zur Galerie Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird. Die Zulassung muss nach dem 18. Mai 2016 erfolgt sein.

Wird der Kauf aller Elektroautos gefördert?

Nicht nach den Plänen der Regierung. Danach sind Prämien nur für Modelle mit einem Listenpreis von maximal 60.000 Euro fürs Basismodell möglich. Wer sich einen Porsche Cayenne leisten kann, brauche keine Unterstützung aus Steuergeldern, so die Argumentation.

Wie kommt man als Autokäufer an die Prämie?

Prämien können Anträge für diePrämien können online beim BAFA gestellt werden . "Schnell, voll elektronisch und sicher" soll die Abwicklung laut BAFA-Chef Arnold Wallraff gehen. Ein schriftliches Verfahren wie bei der Abwrackprämie gibt es nicht.

Alles über Elektroautos

Welche Unterlagen sind nötig?

Video: Kommentar Kaufprämie für E-Autos (2016) Mutloser Schritt zur Förderung Zur Videoseite Wer die Prämie bekommen will, muss eine Rechnungskopie vom Autohändler sowie den Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) vorlegen. Dafür hat man einen Monat Zeit nach Eingang des Antrags beim BAFA. Achtung: Um die 2000 Euro Bonus vom Staat für einen reinen Stromer oder 1500 Euro für einen Hybrid-Wagen zu bekommen, muss auf der Rechnung vom Autohändler stehen, dass der Hersteller eine Prämie in selber Höhe vom Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat. Die Dokumente können beim Antrag als Kopie hochgeladen werden.

Wie lange wird die Bearbeitung eines Antrags dauern?

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Hybridfahrzeuge Nach Angaben Wallraffs soll die Bearbeitung schneller gehen als die "vier bis fünf Wochen", die damals bei der Abwrackprämie durchschnittlich vom Antrag bis zur Auszahlung vergingen. Dafür wurden 20 bis 30 neue Mitarbeiter befristet eingestellt. Die Personalkosten werden aber nicht vom Prämienvolumen von 600 Millionen Euro auf staatlicher Seite abgezogen.

Wie lange läuft das Programm?



Die Förderung hat eine befristete Laufzeit bis maximal 30. Juni 2019. Es gilt: Wer zuerst kommt, kassiert zuerst. Sind die geplanten 1,2 Milliarden Euro abgerufen, ist Ende. Vermutlich reicht das Geld für 300.000 bis 400.000 E-Autos und Hybride.

Welche Hersteller beteiligen sich?



Die deutschen Autobauer wie Volkswagen, Daimler und BMW sind dabei, aber auch viele ausländische Hersteller ziehen mit. So beteiligen sich nach Angaben ihres Branchenverbandes VDIK Citroen, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota und Volvo. Einzelne Anbieter wollen sogar auf die Prämien noch einen Zuschlag drauflegen, um E-Auto-Kunden anzulocken.

Woher kommt das Fördergeld?

Für wen lohnt sich jetzt ein Elektroauto?

Warum will der Staat den Autokonzernen helfen?

Gibt es auch Kritik an der Prämie?

Der Chef des ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält die E-Auto-Prämie für einen "schweren Fehler".



Autor: Stefan Voswinkel Fazit Die Bundesregierung wird eine staatliche Förderung von Elektroautos auf den Weg bringen. Endlich. Doch so löblich die Einigung auch ist, zeigt sie, wie orientierungs- und mutlos die Regierung agiert. Denn was wohl nicht besprochen wird, ist der gleichzeitig notwendige Abbau der Dieselsubventionen. Es ist unsinnig gleichzeitig beides zu fördern - das ist so, als wolle man gleichzeitig nach rechts und links abbiegen. Die Diskussion über die blaue Umweltplakette hat doch gezeigt: Der Diesel in seiner jetzigen Form hat seine besten Tage hinter sich. Um ihn nicht nur auf dem Prüfstand sauber zu bekommen, ist eine teure und aufwendige Abgasnachbehandlung notwendig. Für die meisten Dieselkäufer dürfte der Selbstzünder so zu teuer werden – und damit unattraktiv. USA zeigen, wie es geht Ein Blick in die USA könnte Minister Dobrindt zeigen, wie man so etwas richtig macht. Denn die Amerikaner fördern Elektroautos in starkem Umfang, in Kalifornien ist gefühlt jedes zweite Fahrzeug ein Tesla. Aber die Amis haben auch verstanden, das es richtig cool ist, zumindest lokal emissionsfrei unterwegs zu sein. Ein Tesla ist längst ein Statussymbol, eine Marke, die einen Hype auslöst wie Apple zu seinen besten Zeiten. Dieselsubvention schrittweise herunterfahren Größter Bremser für die E-Auto-Kaufprämie war Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Aber warum? Eigentlich ist es doch ganz einfach: Die Dieselsubventionen werden schrittweise runtergefahren und im gleichen Maß Elektroautos und sparsame Plug-In-Hybride für die Langstreckenfahrer gefördert. Das dürfte für den Bundeshaushalt kostenneutral sein - und die Nation zum Kauf von Elektroautos bewegen. Orientierungs- und visionslos

So wie die Förderung beschlossen wurd, ist sie nur ein erster Schritt. Doch die Regierung hat gezeigt, dass sie orientierungslos agiert – und keine Vision hat für die sich immer rasanter verändernde Mobilität von morgen. Es fehlt der große Wurf. Und so läuft die deutsche Autoindustrie Gefahr, den Anschluss an die Tesla, Apple und Google dieser Welt zu verlieren.



(dpa/cj) Ein halbes Jahr nach dem Start gibt es weiterhin kaum Interesse an der Kaufprämie für Elektroautos. Bis zum 1. Januar 2017 wurden insgesamt lediglich 9023 Anträge auf eine Prämie gestellt, wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am 2. Januar 2017 mitteilte. Davon waren rund 5100 Anträge für reine Elektroautos und knapp 3900 für Plug-in-Hybride. Von den einzelnen Anträgen entfielen 2592 auf einen BMW (beliebtestes Auto: i3), gefolgt von Renault (vor allem Zoe) mit 1658, Audi A3 mit 1188 und VW mit 887. Fast die Hälfte der Anträge (4461) kam von Unternehmen, Privatpersonen stellten 4403 der Anträge.Die Kaufprämie kann seit Anfang Juli 2016 beantragt werden. Die Förderung gilt rückwirkend für Fahrzeuge, die seit dem 18. Mai gekauft wurden. Für reine Elektrowagen mit Batterie gibt es 4000 Euro, für Hybridautos, die per Stecker geladen werden und einen ergänzenden Verbrennungsmotor haben, sind es 3000 Euro. Bund und Hersteller teilen sich die Kosten von insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Mit der Prämie soll eigentlich die Nachfrage nach E-Autos angekurbelt werden. Die Bundesregierung erwartete zum Start, dass so der Kauf von "mindestens 300.000 Fahrzeugen" angeschoben wird.Von diesem Ziel ist man denkbar weit entfernt. Was tun? Das Interesse ankurbeln soll unter anderem der Ausbau der Lade-Infrastruktur . Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt setzt zudem auch auf ein breiteres Angebot der Hersteller. Die Fahrzeuge seien ausgereift, aber derzeit noch in zu wenigen Modellvarianten verfügbar, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ziel müsse sein, dass ein Auto nicht nur als Benziner oder Diesel in den Verkaufsräumen stehe, "sondern jedes dieser Autos auch irgendwann als Elektrofahrzeug". Dann könnten sich Käufer leichter für ein E-Auto entscheiden, "als wenn man ein Modell im Kopf hat, dann aber ein ganz anderes nehmen muss, weil es im Zweifelsfall nur das als Elektrofahrzeug gibt".Auch Käufer des luxuriösen Elektroautos Tesla Model S kommen in den Genuss der Umweltprämie – und es sind immerhin bislang 82 Anträge dafür gestellt worden. Ursprünglich hatte es geheißen, dass die Luxusstromer wegen des zu hohen Einstiegspreises (Förderung nur bis zu einem Neupreis von 60.000 Euro) nicht gefördert werden würden. Dann hatte das für die Erteilung des Kaufanreizes zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) das E-Auto doch in seine Liste der förderfähigen Fahrzeuge aufgenommen. Das heißt: Viele Käufer des Luxus-Stromers werden mit 4000 Euro (2000 vom Staat und 2000 vom Hersteller) beim Preis entlastet. Dies gilt allerdings nur für das Einstiegsmodell mit 60-kWh-Akku und 400 Kilometern Reichweite. Der Preis dieses Model S liegt netto bei nur noch 58.000 Euro (69.020 Euro brutto) – und damit unter der Preisgrenze für die Kaufprämie für E-Autos und Hybride. Erreicht wurde die Preissenkung mit einem kleinen Trick: Tesla bündelt künftig viele Ausstattungsmerkmale in einem optionalen Komfort-Paket zum Preis von 5200 Euro.Neue Erleichterungen bei der Kfz-Steuer sollen den Verkauf von Elektroautos in Deutschland ebenfalls voranbringen. Der Bundestag beschloss am 22. September 2016, die Steuerbefreiung für Kunden rückwirkend zum 1. Januar 2016 von fünf auf zehn Jahre zu verdoppeln. Diese Regelung soll sowohl für neue als auch für umgerüstete E-Fahrzeuge gelten. Voraussetzung ist allerdings noch die zu erwartende Zustimmung des Bundesrates. Dieser möchte zudem durch Reduzierung rechtlicher Hürden den Bau von Ladestationen an privaten Kfz-Stellplätzen erleichtern. Außerdem sollen Unternehmen laut Bundestragsbeschluss durch Steuererleichterungen angeregt werden, ihre Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter zu verbessern. Die Steuervorteile sind Teil eines im Sommer 2016 verabschiedeten Maßnahmenpakets der Bundesregierung. Zu diesem gehört neben der Kaufprämie auch ein geplanter Aufbau von 15.000 neuen Strom-Ladestellen im Finanzvolumen von 300 Millionen Euro.Unterdessen wird die Kritik an der Machart der Prämie, bei der sich Politik und beteiligte Hersteller den Zuschuss teilen, immer lauter. So klagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Kaufprämie sei von Regierung und Industrie "miserabel gemacht" und "handwerklich versemmelt". Sein Vorwurf: Viele Hersteller hätten im Gegenzug zur Gewährung des Zuschusses andere Rabatte für Elektroautos gestrichen. "Die Kaufprämie ist ein Rohrkrepierer, weil sie gar nicht bei den Käufern ankommt", sagte Krischer.Die Kaufprämie für Elektroautos und Hybridfahrzeuge reicht für etwa 300.000 bis 400.000 Fahrzeuge. Sie kannbeantragt werdenAutokäufer erhalten beim Erwerb eines Elektroautos einePrämievon bis zu 4000 Euro und für Hybride 3000 Euro – wenn sie es nach dem 18. Mai 2016 gekauft oder bestellt haben. Die Anträge für die E-Auto-Prämie können beim BAFA gestellt werden. Das nötige Formular finden Sie hinter. Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge, sie wird bei Bedarf erweitert.Finanziert wird der Stromer-Anschub über den Energie- und Klimafonds . Das ist ein Sondertopf beim Bundesfinanzministerium, der im Zusammenhang mit der Energiewende eingerichtet worden war.Grundsätzlich ist ein Stromer nach wie vor eine Alternative vor allem für Autofahrer, die relativ viel auf Kurzstrecken unterwegs sind und eine Lademöglichkeit in der Nähe haben – idealerweise eine eigene Garage mit Wallbox oder zumindest eine Ladestation um die Ecke. Und: Sie sollten Idealisten sein, denn auch mit Prämie sind Elektroautos in den meisten Fällen nach wie vor teurer als vergleichbare konventionell angetriebene Modelle. Und auch wenn eine Auswertung der Management-Consultants Horváth&Partner besagt, dass die Energiekosten je Kilometer bei einem Verbrenner trotz niedriger Ölpreise um den Faktor 2,4 höher sind als bei einem reinen E-Auto, muss man derzeit schon wirklich viel fahren, um das wieder reinzuholen: Selbst mit 4000 Euro Höchstprämie bleibe ein Großteil der E-Modelle bei den Kosten pro Kilometer deutlich teurer als Benziner oder Diesel, heißt es skeptisch beim ADAC. Sollten die Spritpreise dagegen deutlich anziehen, ist es denkbar, dass sich der höhere Anschaffungspreis im Laufe eines Autolebens amortisiert.Neben dem vermutlich steigenden Ölpreis gibt es aber noch einen weiteren Aspekt, der E-Autos in naher Zukunft finanziell attraktiver machen dürfte: Laut einer Studie von deutschen Ingenieuren der Beratungsfirma P3 Automotive aus 2015 wird der Preis für die Auto-Akkus in Zukunft drastisch zurückgehen und sich bis 2020 sogar mehr als halbieren. Demzufolge sollen rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge im Jahr 2018 ohne Rabatte oder sonstige Kaufanreize im Preis zwar noch über einem vergleichbaren Auto mit Benzinmotor liegen, die niedrigeren Kraftstoff- und Wartungskosten würden dies jedoch ausgleichen – mit Prämie wären die E-Autos ab 2018 sogar günstiger als Diesel und Benziner! Und dann, bei einer bis dahin verbesserten Lade-Infrastruktur, auch durchaus eine attraktive Alternative.Die Autoindustrie ist eine deutsche Schlüsselbranche mit 800.000 Arbeitsplätzen und 370 Milliarden Euro Jahresumsatz. Geraten die Autobauer unter Druck, weil sie den Anschluss an Zukunftstechnologien wie E-Mobilität oder autonomes Fahren verpassen, kann das der Kanzlerin nicht egal sein. Dazu kommt, dass die Regierung von ihrem eigenen Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straßen zu bringen, weit entfernt ist. Im Vorjahr waren es nur 25.500, dazu kamen 130.000 Hybride – bei 45 Millionen Pkw insgesamt.Reichlich, und zwar vor allen Seiten: Ökonomen, Industrie-Vertreter, Politiker sowie Umwelt- und Verbraucherschützer bezweifeln den Sinn der Maßnahme. "Die Prämie für E-Autos halte ich für einen schweren Fehler", sagte beispielsweise der Chef des Münchner Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo), Clemens Fuest, der Nachrichtenagentur Reuters. "Die 600 Millionen Steuergelder wären besser in der Erforschung und Entwicklung neuer Umwelttechnologien angelegt." Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt sieht das ähnlich. "Eigentlich ist die Automobilindustrie selbst in der Pflicht, den Kunden bessere Angebote zu machen." Der Staat trage nur Verantwortung für Forschungsförderung und Infrastruktur."Die Kaufprämie ist der völlig falsche Weg, um das Elektroauto auf die Straße zu bringen", sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), Thilo Brodtmann. "Sie wird daher nicht mehr als ein Strohfeuer sein, das mit Steuergeldern entfacht wird." Statt in Forschung und Entwicklung zu investieren, "verbrennt die Regierung wieder einmal enorme Summen um eines kurzfristigen politischen Erfolges willen".Skeptisch ist auch der Autozulieferer Bosch. "Eine Prämie kurbelt kurzfristig den Absatz an, ist aber nicht nachhaltig", sagte Konzernchef Volkmar Denner. Nützlicher sei es, die Ladeinfrastruktur zu fördern und über die Anschaffung von Elektroautos im öffentlichen Dienst einen Markt für Gebrauchtwagen anzuschieben. Eine anhaltend höhere Nachfrage sei jedoch erst zu erwarten, wenn Stromautos durch deutlich niedrigere Batteriekosten billiger würden.Kritik kommt auch von Umwelt- und Verbraucherschützern. Die Umweltschutzorganisation BUND monierte das "Milliardengeschenk" an die Branche. Besonders problematisch sei die Prämie für Plug-in-Hybride, die "meist nur auf dem Papier sparsam und sauber" seien. Der Verkehrsexperte der Linksfraktion, Thomas Lutze, bezweifelte einen "positiven Verkehrs- oder klimapolitischen Effekt". "Anstatt Steuergelder für sinnfreie Kaufprämien zu verschwenden", solle der öffentliche Personenverkehr gefördert werden. Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Steuerfinanzierung im Sender N24 "problematisch". Sinnvoller wäre es, Käufer von "teuren Spritschluckern" zur Kasse zu bitten und damit die Förderung emissionsarmer Autos zu bezahlen.Last but not least: Die Verbraucherzentralen sehen die Gefahr, dass Hersteller sonst übliche Rabatte streichen und als ihren Prämienanteil anmelden.