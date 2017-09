Winterreifen-Test 2017: 225/50 R 17 — 27.09.2017 50 Winterreifen im Vergleich Der große AUTO BILD-Winterreifentest mit 50 Reifen im Format 225/50 R 17. Schon der erste Bremstest auf nasser Piste zeigt: Mit rund der Hälfte der getesteten Reifen kann es rutschig werden.

# Getesteter Reifen Bremswege* 1. BF Goodrich

g-Force Winter 2 98 H Nässe: 35,1

Schnee: 25,9

Gesamt: 61,0 2. Continental

WinterContact TS 860 98 H Nässe: 33,5

Schnee: 27,5

Gesamt: 61,0 3. Goodyear

UltraGrip Performance Gen-1 94 H Nässe: 33,4

Schnee: 27,7

Gesamt: 61,1 4. Bridgestone

Blizzak LM 001-Evo 98 H Nässe: 32,5

Schnee: 28,7

Gesamt: 61,2 5. Dunlop

Winter Sport 5 94 H Nässe: 33,6

Schnee: 27,6

Gesamt: 61,2 6. Semperit

Speed-Grip 3 98 H Nässe: 34,4

Schnee: 27,4

Gesamt: 61,8 7. Michelin

Alpin 5 94 H Nässe: 33,3

Schnee: 28,7

Gesamt: 62,0 8. Pirelli

Winter Sottozero 3 94 H Nässe: 32,2

Schnee: 29,8

Gesamt: 62,0 9. Nexen

Winguard Sport2 98 V Nässe: 34,0

Schnee: 28,3

Gesamt: 62,3 10. Kleber

Krisalp HP3 98 H Nässe: 35,7

Schnee: 26,7

Gesamt: 62,4 11. Nokian

WR D4 98 H Nässe: 35,0

Schnee: 27,7

Gesamt: 62,7 12. Yokohama

W.drive V905 94 H Nässe: 34,7

Schnee: 28,3

Gesamt: 63,0 13. Barum

Polaris 3 98 H Nässe: 35,8

Schnee: 27,6

Gesamt: 63,4 14. Fulda

Kristall Control HP2 98 H Nässe: 35,5

Schnee: 28,1

Gesamt: 63,6 15. Sava

Eskimo HP2 98 V Nässe: 36,4

Schnee: 27,2

Gesamt: 63,6 16. Kumho

Wintercraft WP71 94 H Nässe: 34,8

Schnee: 29,2

Gesamt: 64,0 17. Uniroyal

MS plus 77 98 H Nässe: 36,0

Schnee: 28,1

Gesamt: 64,1 18. Firestone

Winterhawk 3 98 H Nässe: 36,3

Schnee: 27,9

Gesamt: 64,2 19. Gislaved

Euro Frost 5 98 H Nässe: 36,5

Schnee: 28,0

Gesamt: 64,5 20. Hankook

Winter i*cept RS² (W452) 94 H Nässe: 35,9

Schnee: 28,6

Gesamt: 64,5 *Bremsweg nass aus Tempo 80, Bremsweg Schnee aus Tempo 50 (in Metern). Bei gleichen Gesamtwerten alphabetisch sortiert.

Autoren: Dierk Möller, Henning Klipp

ie Winterreifen-Saison steht vor der Tür! Ab Oktober sollten Autofahrer auf Winterreifen umrüsten. Denn zum einen ist in unseren Breitengraden bereits dann mit vereisten Straßen zu rechnen. Zum anderen verschlechtern sich die Eigenschaften von Sommerreifen ab Temperaturen von weniger als sieben Grad. Winterreifen sind dagegen so konzipiert, dass sie auch bei Kälte für ausreichende Haftung sorgen. Doch welche Reifen sind empfehlenswert? Der AUTO BILD-Winterreifen-Test zeigt Ihnen, welche Reifen ausreichende Sicherheitsreserven bieten, und mit welchen Reifen es gefährlich werden kann. 50 Winterreifen hat AUTO BILD anonym im Handel eingekauft und unter die Lupe genommen.Schon im ersten Bremstest trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn Winterreifen müssen nicht nur auf Schnee für gute Haftung sorgen, sondern auch auf Nässe. Und genau da versagen viele Reifen im Test. Von den 50 Reifen wurden 20 von unseren Reifen-Experten schon nach dem ersten Durchgang (Bremsen auf Nässe aus Tempo 80) aussortiert – zu lange Bremswege! Im zweiten Durchgang wurden mit den verbliebenen 30 Reifen die Bremswege auf Schnee (aus Tempo 50) ermittelt. Nur die 20 besten Reifen aus den Bremstests kommen in die nächste Testrunde. Dort werden außerdem Eigenschaften wie Aquaplaning-Sicherheit, Handling, Komfort und Geräuschentwicklung gemessen.Seit einigen Jahren unterzieht AUTO BILD die Reifen auch einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, in der Rollwiderstand (Kraftstoffverbrauch), zu erwartende Laufleistung und Anschaffungspreis ins Verhältnis gesetzt werden. Oft stellt sich dabei heraus, dass es sich lohnen kann, beim Kauf etwas mehr zu investieren. Während die Wirtschaftlichkeitsprüfung noch nicht abgeschlossen ist, zeigen wir hier schon vorab die Ergebnisse aus den Bremstests, und welche 20 Reifen es ins Finale geschafft haben (Tabelle unten). Die Bremswege aller 50 getesteten Reifen sehen Sie in der Bildergalerie oder in unserer Info-Grafik . Der vollständige Testbericht mit den Ergebnissen aus dem Finale inklusive Wirtschaftlichkeitsprüfung erscheint in AUTO BILD 40/2017 (ab 6. Oktober erhältlich).