Um 21 Prozent verlängert sich bei Autolenkern die Reaktionszeit unter Cannabiseinfluss , um 46 Prozent beim Telefonieren mit dem Handy am Ohr – und um 57 Prozent beim Bedienen eines Touchdisplays . Zu diesem Ergebnis kommt das britische Forschungsinstitut für Verkehrssicherheit TRL in einer Studie über Ablenkung.

Teils riesige und überladene Bildschirme machen es dem Autofahrer schwer, während der Fahrt schnell wichtige Funktionen einzustellen. Was früher über Knöpfe und Tasten ablief, geschieht heute nach dem Vorbild der Smartphonesteuerung: treffsichere Fingerkuppen und gleichmäßige Wischbewegungen statt zu drehen und zu drücken. Dazu die Suche und Auswahl in verschachtelten Untermenüs ( die Gewinner des Connected Car Awards 2022 ).

Unfallforscher warnt vor langem Blindflug



"Der Fahrer wird gezwungen, sich während der Fahrt auf dem Touchscreen durchzuklicken, um bestimmte Funktionen zu aktivieren", erklärt Unfallforscher Prof. Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essen. Dabei gilt es, die Straße im Auge zu behalten: Der Gesetzgeber erlaubt nur eine "an gepasste Blickzuwendung zum Gerät".

Spotify-Song bringt 20 Sekunden Ablenkung



Einstellungen im alten Volvo deutlich schneller



Das schwedische Fachblatt "Vi Bilägare" verglich die Touchscreensteuerung in elf neuen Automodellen mit einem bildschirmlosen Volvo V70 , Baujahr 2005. Sitzheizung samt Temperatur, Tageskilometerzähler, Instrumentenbeleuchtung und Radio sollten während der Fahrt eingestellt werden. Im V70 schafften die Probanden dies in zehn Sekunden.

Abgelenkter Tesla-Fahrer baut Unfall und klagt



Abgelenkt vom Verkehrsgeschehen war auch der Fahrer eines Tesla in Karlsruhe. Bei Regen wollte er im Untermenü des Touchscreens die Scheibenwischergeschwindigkeit einstellen und verursachte dabei einen Unfall. Der Mann erhielt einen Bußgeldbescheid über 200 Euro sowie einen Monat Fahrverbot.

Denn: Berührungsbildschirme werden in § 23 Straßenverkehrsordnung (StVO) als Beispiel für elektronisches Gerät ausdrücklich genannt. Sie dürfen weder aufgenommen noch gehalten werden, auch "längere Blickabwendungen" sind verboten. Vor Gericht unterlag der Tesla-Fahrer in zweiter Instanz (OLG Karlsruhe, Az. 1Rb 36 Ss 832/19). Begründung der Richter: Der Intervallwischer im Untermenü sei in den Touchscreen eingebaut und bilde mit ihm eine Einheit.