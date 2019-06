Audi A3, BMW 4er, Mercedes C-Klasse, Mini: Cabrio-Kaufberatung

W

ofür brauchen wir ein Cabrio ? Im Zuge dieses Megatests haben wir uns diese Frage etliche Male gestellt. Gerade die Praxistauglichkeit, die viele an ihrem Automobil so sehr schätzen, ist bei vielen Cabrioversionen spürbar eingeschränkt. Es muss also etwas anderes geben, das uns dazu antreibt, teilweise hohe fünfstellige Summen für ein Auto ohne festes Dach und, auf den ersten Blick, nur wenig Mehrwert auszugeben. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach Freiheit oder Aufmerksamkeit, das Sie beim Cabrio fahren spüren wollen. Das Motiv dürfte jedenfalls ein sehr subjektives sein. Wir dagegen haben zehn der beliebtesten Kandidaten ganz nüchtern auf ihre Vor- und Nachteile untersucht.