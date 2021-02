Preis: e-tron GT startet bei knapp unter 100.000 Euro



Audi präsentiert den e-tron GT, und AUTO BILD hat schon mal Platz genommen! Nach den dritte vollelektrische Modell im aktuellen Audi-Portfolio – und zugleich auch das wichtigste. Ähnlich PPE-Plattform unterscheiden sich e-tron GT und Taycan grundlegend. Wo der Porsche mehr Sportwagen ist, tendiert der Audi in Richtung Alltag und Langstrecke. An Power mangelt es ihm dennoch nicht: In der Basis leistet der E-Audi maximal 390 kW (530 PS) und 630 Nm Drehmoment, in der potenteren RS-Version sogar 475 kW (646 PS) und 830 Nm. Ab Mai 2021 rollt Audis Zukunftsträger zu den Händlern. Für die Basisversion sind mindestens 99.800 Euro einzuplanen (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 20.928 Euro). Der RS e-tron GT kostet ab 138.200 Euro.

Design: Serie übernimmt fast alles vom e-tron GT Concept



Bei ähnlicher Länge baut der e-tron GT noch flacher als der A7. Das führt zu dynamischeren Proportionen.





dieselbe Karosserie wie das Concept von 2018. Breite Radhäuser, kurze Überhänge und ein enorm flaches Greenhouse verleihen dem Viertürer Sportwagen-Proportionen. Statt Sicken und scharfer Kanten dominieren beim e-tron GT weichere Linien, die die künftige Designsprache von elektrischen Audi-Modellen bestimmen sollen. Das Singleframe-Element mit Wabenprägung und die Lichtsignatur lassen den e-tron GT aber klar als Audi erkennen. Unter der langen Fronthaube befindet sich der "Frunk", ein Staufach mit 81 Liter Volumen. Am Heck kommt das vom e-tron SUV bekannte auffällige Leuchtenband zum Einsatz, begleitet von einem wuchtigen Diffusor. Der eine oder andere Betrachter könnte den oben angeschlagenen Heckdeckel à la Audi A7 vermissen, der aus Gründen der Karosseriestruktur einem konventionellen Bauteil weichen musste. So wird das Beladen des 450 Liter großen Kofferraums etwas erschwert. Nutzwertorientierte Kunden dürfen sich womöglich aber

Innenraum: Fußgaragen für die Fondpassagiere



Das Cockpit wirkt strukturiert und logisch. Wie gut die Bedienung tatsächlich funktioniert, wird der Test zeigen.





Das Cockpit gibt sich überraschend klassisch. Zwar kommt der Innenraum auf Wunsch komplett lederfrei und mit Oberflächen aus Recycling-Material – einen Beifahrer-Screen sucht man aber vergeblich, und der zweite Infotainmentbildschirm aus e-tron SUV, A6 und Konsorten wurde beim GT durch Knöpfe ersetzt. Wichtige Funktionen wie Sitzheizung und -kühlung, Klimatisierung oder die Fahrmodi können damit schnell und unkompliziert angesteuert werden. Auf Technikfeatures wie das serienmäßige Digitalcockpit Plus oder einen Sprachassistenten muss man aber auch beim e-tron GT nicht verzichten. Das bekannte MIB3-Infotainment wird durch e-tron-spezifische Funktionen erweitert. So werden bei der Navigationsführung je nach Fahrdistanz Ladestationen mit Schnellladefunktion angesteuert, um die Reisezeit zu verkürzen. Apropos reisen: Im Fond können auch Erwachsene gut mitfahren. Die Sitzposition ist dank der Fußgaragen angenehm, nur über dem Scheitel wird die Luft ab 1,85 Meter Körpergröße etwas dünn.

Antrieb: e-tron GT schafft bis zu 488 km Reichweite



Angetrieben wird der e-tron GT von je einem E-Motor an Vorder- und Hinterachse. Zusammen bringen es die Maschinen auf eine Dauerleistung von 350 kW (476 PS) und 630 Nm Drehmoment. Im Overboost beschleunigt der E-Audi mit den vollen 390 kW (530 PS) in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal sind 245 km/h drin. Wem das noch nicht genügt, der greift zum RS e-tron GT. Der leistet 440 kW (598 PS) bis 475 kW (646 PS) im Overboost und drückt 830 Nm Drehmoment an die Räder. Damit nimmt sich der RS für den Standardsprint nur 3,3 Sekunden Zeit und übertrifft die Höchstgeschwindigkeit der Basis um fünf km/h. AUTO BILD durfte den getarnten e-tron GT bereits fahren!

knapp 2,3 Tonnen Leergewicht mehr als respektabel. Letzteres ist vor allem dem Akku zuzuschreiben, der mit 93 kWh Bruttokapazität für eine WLTP-Reichweite von 488 Kilometern sorgt. Wie der Taycan hat auch der e-tron GT ein 800-Volt-Bordnetz. Wird mit den maximalen 270 kW geladen, sind die Akkus in 22,5 Minuten zu 80 Prozent voll. In fünf Minuten fließt so Strom für 100 Kilometer Reichweite ins Auto. Mit Wechselstrom kann bis maximal elf kW geladen werden, kurz nach Marktstart wird Audi auch eine 22-kW-Option anbieten. (So ausgeklügelt ist das Thermo-Management von Porsche Taycan und Audi e-tron GT!)

Sportsound: Der e-tron imitiert einen Klappenauspuff



sportlich-futuristische Fahrgeräusche von sich, die über die Fahrmodi moduliert werden können. Je nach Einstellung wird der Sound lauter oder leiser, sportlicher oder zurückhaltender. Im Prinzip also eine Art

RS e-tron GT: Mehr Basisausstattung im Topmodell



Von der Taycan-Karosserie übernimmt der e-tron GT nur die Windschutzscheibe. Gleichteile insgesamt: 40 Prozent.





Neben der Basisvariante e-tron GT quattro wird Audi zum Marktstart auch gleich die RS-Version anbieten. Bis auf die Logos unterscheiden sich die beiden optisch nicht voneinander. Und auch technisch sind sie nahezu identisch. Die Unterschiede liegen vor allem in der angesprochenen Mehrleistung und in der üppigeren Basisausstattung: Beim RS sind unter anderem ein Dreikammer-Luftfahrwerk, ein aktives Hinterachs-Differenzial und Sportbremsen mit verschleißarmen Wolframcarbid-Scheiben an Bord. RS-Käufer bekommen auch ein Carbon-Dach, Matrix-LED-Scheinwerfer und Sportsitze spendiert. Darüber hinaus führen die Optionslisten beider Varianten Extras wie Keramikbremsen, Allradlenkung und Sportbereifung. So sehr sich der e-tron GT auf die Langstrecke konzentriert: Der Sportcharakter dürfte also nicht zu kurz kommen!