Audi RS 4 Facelift (2019): Update für den Sportkombi

er Audi RS 4 bekommt ein Facelift . Schließlich überarbeiten die Ingolstädter momentan die komplette A4-Baureihe. Zum ersten Mal haben die AUTO BILD-Erlkönigfotografen jetzt den RS-Kombi bei Wintertests in Schweden abgelichtet: Trotz Tarnung fällt auf, dass die Scheinwerfer eine neue Form bekommen. Verschwunden ist der charakteristische Knick am Übergang zur Schürze. Stattdessen hat der RS 4-Erlkönig Lampen, die in ihrer Form an den aktuellen A6 erinnern.