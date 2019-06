Auch der Innenraum basiert auf dem S-line-Interieurpaket. Die Lederausstattung ist S-Modell-typisch in Schwarz gehalten. Die serienmäßigen Sportsitze sind äußerst bequem, suggerieren aber trotzdem genug Seitenhalt und erhalten auf der Lehne eine S-Prägung. Optional sind auch noch die "S-Sportsitze plus" mit integrierten Kopfstützen erhältlich. Auf Wunsch kann eine Mischung aus Leder und Alcantara als Sitzbezug geordert werden. Im Vergleich zum normalen S-line-Paket für den Q8 sind dem SQ8 spezielle Carbon-Dekore vorbehalten. Das Virtual Cockpit erhält im S einen eigenen Anzeigestil, der die Drehzahl des Motors in den Vordergrund rückt. Ansonsten übernimmt der Q8 als S-Modell die Connectivity vom normalen Q8. Auch in Reihe zwei büßt der SQ8 im Vergleich zum Ausgangsmodell nichts an Platz ein: Hier ist weiterhin massig Platz. Die Sitze sich ebenfalls sehr bequem. Im Fond finden sich in den Türtafeln auch die Dekore von vorne wieder.

Optional gibt's für den SQ8 Sportsitze mit integrierten Kopfstützen.

Der SQ8 besitzt bereits in der Serie ein adaptives Luftfahrwerk mit sportlicher Auslegung. Je nach Bedarf kann es die Fahrzeughöhe in einem Bereich von 90 Millimetern regeln. Optional bietet Audi auch für das S-Modell eine Allradlenkung an. Die ist zwar auch als Einzeloption erhältlich, kann allerdings auch mit der Fahrwerksoption "advanced" kombiniert werden – dann wird die Allradlenkung mit den Infos der elektromechanischen Wankstabilisierung (EAWS) gekoppelt. Je Achse sitzt ein E-Motor zwischen den beiden Stabi-Hälften. Bei Geradeausfahrt greifen die Motoren nicht ein, erst in Kurven werden die Rohre gegeneinander verdreht, was zu einer deutlich höheren Stabilität führen soll. Interessanter Punkt: Die Motoren können rekuperieren und so Energie an das 48-Volt-Netz des Fahrzeugs liefern.