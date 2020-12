Audi TT RS, BMW M2, Porsche 718 Cayman GTS: Test, Motor, Preis

E in Sportwagen In diesen Zeiten? Warum nicht. Man muss ja nicht immer so dick auftragen. Diese drei gehen noch fast als flottere Kompakte durch. Dabei haben sie es faustdick hinterm Kühler. Audi TT RS, BMW M2 Competition und der Porsche Cayman GTS 4.0 drehen noch einmal richtig auf. Und das Ganze – ziemlich – sozialverträglich verpackt. in Sportwagen In diesen Zeiten? Warum nicht. Man muss ja nicht immer so dick auftragen. Diese drei gehen noch fast als flottere Kompakte durch. Dabei haben sie es faustdick hinterm Kühler.und derdrehen noch einmal richtig auf. Und das Ganze – ziemlich – sozialverträglich verpackt.

Mit dem Motor knüpft der TT RS an alte Rallye-Zeiten an

Legende unter der Haube: Im Audi TT RS arbeitet ein Fünfzylinder mit viel Dampf und bulligem Sound. ©Christoph Börries / AUTO BILD TT RS lebt Audis Fünfzylindertradition noch einmal auf. Mit bulligem Klang und quattro-Antrieb kann sich jeder noch einmal fühlen wie Walter Röhrl im ersten Audi quattro bei der Rallye-WM 1984. Vorausgesetzt, er ist bereit, seine Frontschürze zu opfern. Wir haben es nicht ausprobiert, würden von Kuppensprüngen à la Röhrl eher abraten. Dafür dürfte der aufgeladene und wild an der Leine zerrende Fünfender-Pitbull aus Ingolstadt mit seinen 400 PS, die er über eine brutale Launch Control auf alle vier Reifen loslässt und so in 3,7 Sekunden auf 100 km/h stürmt, jedes Viertelmeilenrennen für sich entscheiden. An den Audi TT hat man sich seit Jahrzehnten gewöhnt. Ein sportlicher A3-Bruder, na und? Falsch. Imlebt Audis Fünfzylindertradition noch einmal auf. Mit bulligem Klang undkann sich jeder noch einmal fühlen wie Walter Röhrl im erstenbei der Rallye-WM 1984. Vorausgesetzt, er ist bereit, seine Frontschürze zu opfern. Wir haben es nicht ausprobiert, würden von Kuppensprüngen à la Röhrl eher abraten. Dafür dürfte der aufgeladene und wild an der Leine zerrendeaus Ingolstadt mit seinen, die er über eine brutaleauf alle vier Reifen loslässt und so instürmt, jedes Viertelmeilenrennen für sich entscheiden.

Im M2 Competition finden sich noch viele BMW-Tugenden

Aufforderung zum Tanz: Mit seiner unbändigen Kraft lässt der M2 Competition die Hinterräder qualmen. ©Christoph Börries / AUTO BILD BMW. Seit dem VW Jetta haben sich kompakte Stufenheck-Limousinen nicht gerade den Ruf als wilde Revoluzzer erarbeitet. Auch dieser schwarze Zweitürer kann da doch so gefährlich nicht sein, oder? Doch, gefährlich schön! Im M2 Competition darf sich die alte Garde klassischer BMW-Tugenden noch einmal verbeugen: echte Rundinstrumente statt der neuen Sicheln, die keiner ablesen kann. Ein traumhaft drehender Reihensechszylinder mit drei Liter Hubraum, dem zwei mächtige Turbos so viel Dampf machen, dass er am Ende mit 410 PS vor Kraft kaum laufen kann. Und natürlich der Hinterradantrieb, der alle Allradmätzchen als billige Krücken entlarvt. Wer heute noch nachts aufwacht und vom ersten M3 geträumt hat, findet im M2 die passende Neuinterpretation. Kleiner, leichter und direkter als der große Bruder zielt er genau in die Lücke, die die ersten M3-Generationen vor vielen Jahren so schmerzhaft hinterlassen haben. Der zweite "Normalo" im Feld ist der. Seit dem VW Jetta haben sich kompakte Stufenheck-Limousinen nicht gerade den Ruf als wilde Revoluzzer erarbeitet. Auch dieser schwarze Zweitürer kann da doch so gefährlich nicht sein, oder? Doch, gefährlich schön! Imdarf sich die alte Garde klassischernoch einmal verbeugen: echtestatt der neuen Sicheln, die keiner ablesen kann. Ein traumhaft drehender, dem zwei mächtige Turbos so viel Dampf machen, dass er am Ende mitvor Kraft kaum laufen kann. Und natürlich der, der alle Allradmätzchen als billige Krücken entlarvt. Wer heute noch nachts aufwacht und vomgeträumt hat, findet im M2 die passende Neuinterpretation. Kleiner, leichter und direkter als der große Bruder zielt er genau in die Lücke, die die ersten M3-Generationen vor vielen Jahren so schmerzhaft hinterlassen haben.

Gebrauchte BMW M2 mit Garantie 39.680 € BMW M2 Coupé HK HiFi M GSD Prof RTTI, Benzin 58.290 km 58.290 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 11/2017 11/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.9 l/100km (komb.) CO2 185 g/km* 39.890 € BMW M2 Coupe M NaviProf H&K, Benzin 65.342 km 65.342 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 08/2016 08/2016 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.9 l/100km (komb.) CO2 185 g/km* 40.600 € BMW M2 Coupe M NaviProf Sports, Benzin 38.304 km 38.304 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 10/2017 10/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.9 l/100km (komb.) CO2 185 g/km* 40.900 € BMW M2 Coupé HiFi Prof, Benzin 55.594 km 55.594 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 04/2018 04/2018 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.9 l/100km (komb.) CO2 185 g/km* 40.912 € BMW M2 Coupé HK HiFi Prof RTTI, Benzin 39.077 km 39.077 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 12/2017 12/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 8.5 l/100km (komb.) CO2 199 g/km* 40.980 € BMW M2 Coupé M Drivers P HK HiFi RTTI, Benzin 49.313 km 49.313 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 09/2017 09/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 8.5 l/100km (komb.) CO2 199 g/km* 40.998 € BMW M2 Coupe NaviProf HiFi TOP, Benzin 82.571 km 82.571 km 272 kW (370 PS) 272 kW (370 PS) 04/2017 04/2017 Anfragen Zum Inserat Benzin, 7.9 l/100km (komb.) CO2 185 g/km* BMW M2 Coupé HK HiFi M GSD Prof RTTI, Benzin + 63303 Dreieich, BMW Niederlassung Dreieich BMW M2 Coupe M NaviProf H&K, Benzin + 47441 Moers, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG Filiale Moers BMW M2 Coupe M NaviProf Sports, Benzin + 47533 Kleve, Fett & Wirtz Automobile GmbH & Co. KG Filiale Kleve BMW M2 Coupé HiFi Prof, Benzin + 79108 Freiburg, Märtin GmbH BMW M2 Coupé HK HiFi Prof RTTI, Benzin + 80939 München, BMW Niederlassung München - Zentrum für Gebrauchte Automobile BMW M2 Coupé M Drivers P HK HiFi RTTI, Benzin + 80939 München, BMW Niederlassung München - Zentrum für Gebrauchte Automobile BMW M2 Coupe NaviProf HiFi TOP, Benzin + 45549 Sprockhövel, Procar Automobile GmbH Sprockhövel In Kooperation mit

Puristen finden mit der manuellen Handschaltung die ultimative Zeitreise in die Vergangenheit und den letzten Grund, nie mehr auszusteigen. Ein automobiler Lebemann für alle, die – auf der Rennstrecke natürlich – gerne mal den Hintern raushängen lassen. Der M2 ist eine ständige Aufforderung zum Tanz, und es ist sehr schwer, ihr nicht zu erliegen.

Der Porsche macht auf der Rennstrecke richtig Ernst

Porsche 718 GTS 4.0 (2020): Test - Cayman - Boxster - Sechszylinder Sechszylinder im neuen 718 GTS Zur Videoseite Porsche an den Start. Schon die erste Cayman-Generation ließ sich mit viel Sportsgeist gar nicht erst als geschlossener Boxster-Bruder belächeln, der nur mehr Platz für die Einkäufe der betuchten Damen bereithält. So viel mehr Platz ist es nämlich gar nicht! Der Cayman rückte von Beginn an einem ganz anderen, deutlich mächtigeren und stärkeren Gegner dicht auf die Pelle: dem 911. Der ganze Wohlstandsspeck, den sich die Sportwagenlegende über all die Generationen angefuttert hat, war neben dem athletischen Cayman auf einmal nicht mehr zu übersehen. Der neue kleine Wilde zeigte von Anfang an, was es braucht, um vorne mitzufahren: einen Mittelmotor, Hinterradantrieb und wenig Gewicht. Eine Rezeptur, an die sich auch der neue Cayman GTS 4.0 hält. Gegenüber seinen kleinen Vierzylinderbrüdern verzichtet er auf die Hilfe eines Turbos und vertraut auf die Macht seiner vier Liter Hubraum. Deutlich ernster, wenn auch mit der gleichen Leidenschaft, geht deran den Start. Schon dieließ sich mit viel Sportsgeist gar nicht erst als geschlossenerbelächeln, der nur mehr Platz für die Einkäufe der betuchten Damen bereithält. So viel mehr Platz ist es nämlich gar nicht! Der Cayman rückte von Beginn an einem ganz anderen, deutlich mächtigeren und stärkeren Gegner dicht auf die Pelle: dem. Der ganze Wohlstandsspeck, den sich die Sportwagenlegende über all die Generationen angefuttert hat, war neben dem athletischenauf einmal nicht mehr zu übersehen. Derzeigte von Anfang an, was es braucht, um vorne mitzufahren: einen Mittelmotor, Hinterradantrieb und wenig Gewicht. Eine Rezeptur, an die sich auch der neuehält. Gegenüber seinenverzichtet er auf die Hilfe eines Turbos und vertraut auf die Macht seiner

Eine fantastische Idee. Die Zuffenhausener Drehorgel entwickelt einen Sound und reißt einen mit, dass man nicht mehr rauswill. Oder kann. Die aufpreispflichtigen Schalensitze lassen einen erst nicht rein, dann nicht wieder raus. Wer damit vorm Bäcker hält, wird sich kurz besinnen und einfach weiterfahren. Bringt eh mehr Spaß. Der Umstieg in den Cayman macht klar: Jetzt ist Schluss mit der lustigen kompakten Kraftschau, hier beginnt die Welt der wahren Sportwagen. Wie sich die drei Testkandidaten auf dem Contidrom schlagen, erfahren Sie in der Bildergalerie.

Technische Daten Audi TT RS • Motor: Reihenfünfzylinder, Turbo • Hubraum: 2480 cm³ • Leistung: 294 kW (400 PS) bei 5850/min • max. Drehmoment: 480 Nm bei 1950/min • Leergewicht: 1505 kg • Bremsweg: 33,2 m (warm) • 0-100 km/h: 3,7 s • 0-200 km/h: 12,9 s • Vmax: 280 km/h • Verbrauch: 9,9 l/100 km • Preis: ab 66.529 Euro.

Technische Daten BMW M2 Competition • Motor: Reihensechszylinder, Biturbo • Hubraum: 2979 cm³ • Leistung: 302 kW (410 PS) bei 5230/min • max. Drehmoment: 550 Nm bei 2350/min • Leergewicht: 1650 kg • Bremsweg: 34,7m (warm) • 0-100 km/h: 4,3 s • 0-200 km/h 14,5 s • Vmax: 280 km/h • Testverbrauch: 10,5 l/100 km • Preis: ab 60.924 Euro.

Technische Daten Porsche 718 Cayman GTS 4.0 • Motor: Sechszylinder-Boxer • Hubraum: 3995 cm³ • Leistung: 294 kW (400 PS) bei 7000/min • max. Drehmoment: 430 Nm bei 5500/min • Leergewicht: 1450 kg • Bremsweg: 32,4 m (warm) • 0-100 km/h: 3,6 s • 0-200 km/h: 12,4 s • Vmax: 288 km/h • Testverbrauch: 10,4 l/100 km • Preis: ab 80.703 Euro. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) • Motor: Sechszylinder-Boxer • Hubraum: 3995 cm³ • Leistung: 294 kW (400 PS) bei 7000/min • max. Drehmoment: 430 Nm bei 5500/min • Leergewicht: 1450 kg • Bremsweg: 32,4 m (warm) • 0-100 km/h: 3,6 s • 0-200 km/h: 12,4 s • Vmax: 288 km/h • Testverbrauch: 10,4 l/100 km •ab 80.703 Euro.