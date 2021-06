Viele Kunden wollten damals keinen Diesel mehr. Heute ist der Dieselanteil auf knapp 23 Prozent gesunken. Und heute geht es noch viel mehr um Zukunftsängste, um CO2 -Neutralität, um den Green Deal. Das war’s dann mit Diesel und Benziner – jedenfalls bei Audi. Der Autobauer will ab 2026 keine neuen Autos mit Verbrenner mehr bauen. Was wird aus meinem Benziner , aus meinem Diesel, wenn 2030 oder 2035 Schluss sein sollte mit den Neuzulassungen für Verbrenner? Was ist, wen ich ihn nach acht Jahren – so lange behalten Deutsche ihr Auto im Durchschnitt – wieder verkaufen will?