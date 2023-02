Die sechs sparsamsten Benziner unter 25.000 Euro

Eine Tankfüllung kann aktuell schon spürbar ins Portemonnaie gehen. Wer wünscht sich in diesen Zeiten nicht ein Auto, das auf 100 Kilometer weniger als 5 Liter Benzin verbraucht?

In der neuen Generation gibt es den Honda Jazz ausschließlich mit Hybridantrieb.

Auf dem Datenblatt des Jazz stehen immerhin 109 PS Systemleistung und 253 Nm maximales Drehmoment. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der moderne Kleinwagen in 9,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 175 km/h erreicht.

Die Systemleistung beträgt dann 116 PS. Damit schafft der 1090 Kilogramm leichte Yaris die 100 km/h aus dem Stand in 9,7 Sekunden. Bei 175 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Der Toyota Yaris ist klein, praktisch und günstig – sowohl in der Anschaffung als auch rund ums Tanken. Und es geht sogar noch etwas günstiger! Bei Carwow können aktuell bis zu 4235 Euro gespart werden.

Beide Modelle werden im Toyota-Werk in Valenciennes (Frankreich) produziert. Also erreicht auch der Mazda2 Hybrid laut Hersteller einen Verbrauch von 3,8 Litern auf 100 Kilometer. Ebenfalls gleich: die Systemleistung von 116 PS und die Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h.

Auch an vierter Stelle dieser Liste steht ein Hybridauto. Diesmal ein Franzose: der Renault Clio E-Tech Full Hybrid . Der kleine Renault verbraucht laut Hersteller geringfügig mehr als Toyota Yaris Hybrid und Mazda2 Hybrid: 4,2 Liter sollen es auf 100 Kilometer sein.

Preislich startet der Hybrid-Franzose bei 23.950 Euro. Am teuersten wird es mit dem Clio E-Tech engineered. Der kostet mindestens 28.750 Euro und unterscheidet sich lediglich in der Ausstattung vom Basismodell. Egal welche Variante am besten zu einem passt, bei Carwow gibt es aktuell bis zu 4581 Euro Rabatt auf den Renault.