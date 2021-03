A llgegenwärtig ist das E-Auto, allgegenwärtig ist der Plug-in-Hybrid. Laden hier, laden da. klassische Hybrid, ohne Steckdosenanschluss, ohne Reichweitenängste, gerät da fast in Vergessenheit. Was Toyota mit dem Renault auf den Plan. Die Franzosen greifen zum Plug-in-Antriebsstrang aus Mégane und Captur, lassen jedoch die große Batterie weg, fertig ist der Vollhybrid für den Clio. Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 46,15 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 63,36 Euro Dino Startbooster Preis*: 91,95 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,49 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,49 Euro *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021 *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021 llgegenwärtig ist das, allgegenwärtig ist der. Laden hier, laden da. Förderung , Rabatte, überall geht was beim Preis! Der, ohne, ohne, gerät da fast in Vergessenheit. Was Toyota mit dem Yaris Hybrid seit Jahren – Marktstart 2012 – im Kleinwagensegment erfolgreich praktiziert, ruft nunauf den Plan. Die Franzosen greifen zum Plug-in-Antriebsstrang ausund, lassen jedoch die große Batterie weg, fertig ist der Vollhybrid für den

1,6-Liter-Vierzylinder mit 91 PS, ein E-Motor mit 49 sowie der Hochvolt-Startergenerator mit 20 PS. In Summe ergibt das 140 Hybrid-PS. Im Alltag gibt sich der kleine Clio kaum die Blöße. Auf dem Gestühl, das Renault in Ausstattungslinie Intens teils mit Leder bezieht, sitzen wir komfortabel. Es mangelt einzig an einer verstellbaren Oberschenkelauflage, bei sehr langen Beinen bleibt viel Luft. Der Fond? Nicht üppig, aber in Ordnung. Der Kofferraum? Die einzige kleinere Schwachstelle des E-Tech. Die Hybridtechnik benötigt mehr Platz, daher verringert sich das Kofferraumvolumen um 86 Liter, es bleiben 254 statt 340 Liter übrig. Was bei Renault in den vergangenen Jahren nicht ganz oben auf der Agenda stand: Qualität, Verarbeitung und auch das Infotainment. Erfreulicherweise besteht hier kaum noch Grund zur Klage. Mit Linie Intens (1750 Euro) zieht glatt ein wenig Luxus ein, das einst verwirrende Infotainment ist einem strukturierten System mit wenig Fragezeichen gewichen. In Zahlen bedeutet das: einmit, einmit 49 sowie der Hochvolt-Startergenerator mit 20 PS. In Summe ergibt das. Im Alltag gibt sich der kleine Clio kaum die Blöße. Auf dem Gestühl, das Renault inteils mit Leder bezieht, sitzen wir komfortabel. Es mangelt einzig an einer verstellbaren Oberschenkelauflage, bei sehr langen Beinen bleibt viel Luft. Der Fond? Nicht üppig, aber in Ordnung. Der Kofferraum? Die einzige kleinere Schwachstelle des E-Tech. Diebenötigt mehr Platz, daher verringert sich dasum 86 Liter, es bleibenübrig. Was bei Renault in den vergangenen Jahren nicht ganz oben auf der Agenda stand: Qualität, Verarbeitung und auch das Infotainment. Erfreulicherweise besteht hier kaum noch Grund zur Klage. Mit(1750 Euro) zieht glatt ein wenigein, das einst verwirrendeist einemmit wenig Fragezeichen gewichen.

Die Batterie mit 1,2 kWh lädt schnell

Sauber abgestimmt: Die Antriebskomponenten des Hybrid-Clio spielen gut zusammen. ©Renault AG Gummibandeffekt erwartet. Aber der stellt sich nur ein, wenn die 140 PS Systemleistung komplett abgefragt werden. Im Teillastbereich egalisiert das Multi-Mode-Getriebe (ohne Kupplung) diesen störenden Faktor. Der verhältnismäßig starke Starter-Generator verantwortet die ideale Drehzahl und gleicht die fehlende Synchronisation aus. Darüber hinaus ist die Reibung des Getriebes stark reduziert, das hilft bei der Energierückgewinnung und senkt den Spritkonsum. 4,8 Liter stehen letztlich auf dem Papier, Hut ab für den Kleinwagen, der 1313 Kilogramm auf die Waage bringt. Dank der E-Unterstützung bleibt der Clio vor allem in der Stadt gelassen, der Antrieb ist kaum wahrnehmbar, die Batterie mit 1,2 kWh lädt schnell. Das Renault-Versprechen, dass der E-Tech bis zu 80 Prozent der innerstädtischen Fahrten rein elektrisch erledigt, halten wir nicht für abwegig. Das Fahrwerk ist straff, kann gerade noch als alltagstauglich durchgehen. Die Lenkung orientiert sich ganz am Einsatzgebiet, der Stadt. Sie arbeitet sehr leicht und damit eine Spur zu unpräzise. In Fahrt funktioniert der Vollhybrid besser als vermutet. Wir hatten einen ordentlichenerwartet. Aber der stellt sich nur ein, wenn die 140 PS Systemleistung komplett abgefragt werden. Im Teillastbereich egalisiert das(ohne Kupplung) diesen störenden Faktor. Der verhältnismäßig starkeverantwortet die ideale Drehzahl und gleicht dieaus. Darüber hinaus ist die Reibung des Getriebes stark reduziert, das hilft bei der Energierückgewinnung und senkt den Spritkonsum.stehen letztlich auf dem Papier, Hut ab für den Kleinwagen, derauf die Waage bringt. Dank der E-Unterstützung bleibt der Clio vor allem in der Stadt gelassen, der Antrieb ist kaum wahrnehmbar, dielädt schnell. Das Renault-Versprechen, dass der E-Tech bis zu 80 Prozent der innerstädtischen Fahrten rein elektrisch erledigt, halten wir nicht für abwegig. Dasist straff, kann gerade noch als alltagstauglich durchgehen. Dieorientiert sich ganz am Einsatzgebiet, der Stadt. Sie arbeitetund damit eine Spur zu unpräzise.

Bei der Anschaffung gibt es großzügige Rabatte von Renault

Das Fazit: Der Clio E-Tech ist der umweltfreundliche Kandidat für alle, die über keine Infrastruktur verfügen, um E-Auto oder Plug-in zu laden. AUTO BILD-Testnote: 2-