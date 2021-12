In Japan formiert sich einefürundarbeiten künftig gemeinsam an- und. Ziel ist diederdurch klimaneutrales Autofahren. Die Japaner sehen großes Potenzial in dervon, um ihre Klimabilanz zu verbessern. Ein wichtiger Schlüssel dazu sindstartete daher Mitte November 2021 bei einemder Super-Taikyu-Serie im japanischen Okayama mit einemnamens(oben im Bild).

Dergroßedes Mazda Demio wurde mit einem zuausgewonnenenbetrieben. Mitwie dem Rennen in Okayama will Mazda diedieserunter Beweis stellen und so zumbeitragen. 2022 startenundebenfalls mit Biodiesel-Fahrzeugen in der genannten. Vomauf der Rennstrecke versprechen sich die Hersteller eineder. Der Vorteil: Biokraftstoffe können ohne großen Aufwand in den bereits bestehenden Motoren genutzt und über das aktuelle Tankstellennetz vertrieben werden.