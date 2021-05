Platz 1 mit 555 von 800 Punkten: VW Golf 1.5 eTSI. Fahrwerk und Lenkung gewohnt ausgewogen, sparsam. Bedienung/Infotainment aber machen nervös und konfus.

Platz 2 mit 532 von 800 Punkten: BMW 118i. Etwas flotter sprintend, leichter bedienbar und hochwertiger anmutend, aber teurer. Punkte lässt er bei Lenkung, Laufkultur, Komfort.

Der Passant ist ganz aus dem Häuschen: "Wow, ein Golf R, nehme ich an?" Wir bedauern, der hat bürgerliche 130 PS., vier Endrohr-Attrappen und aufpreispflichtige, viel18-Zöller (490 Euro) lassen dennach Hochleistung aussehen. Der mit 136 PS aus einemkaum stärkerewirkt mit M-Sport-Paket undebenfalls wie eine spaßbringende Sportversion.

Schwer zu verstehen: Bei der knopflosen Bedienung nur über Touchscreen gibt der Golf oft Rätsel auf.

Der Golf kommt mit, Zylinderabschaltung,viaund Startergenerator sowie dem auf- und ausgeräumten. Wer etwa 2003 einengekauft hat und jetzt auf einen Golf 8 umsteigen will, wird Probleme haben, "seinen" Golf wiederzuerkennen, allein schon wegen des. Sensorfelder und reinemit so manchem Umweg über die Home-Kachel machen nervös und zaubern Smartphone-Ungeübten eher ein Zucken als ein Lächeln ins Gesicht. Die Alternative:. Die ist onlinebasiert, ist das Fahrzeug nicht am Netz, bleibt die Dame etwa bei der Point-of-Interest-Suche ratlos.