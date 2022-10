Das Fahrverhalten ist das große Plus dieser BMW. Denn die CE 04 ist zwar ein Roller, geht aber in vielen Punkten in Richtung Motorrad. Der lange Radstand (ca. 1,68 m) bringt Ruhe rein, das Drehmoment (62 Nm) liegt sofort an und zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht.