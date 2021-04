Platz 1 mit 530 von 800 Punkten: Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV. Stimmiges Mild-Hybrid-Konzept, saubere Fahrwerksabstimmung, präzise Lenkung. Federung recht straff ausgelegt. Preis: ab 23.400 Euro (



Platz 2 mit 511 von 800 Punkten: Citroën C4 PureTech 130. Interessantes Design, Bedienung ohne Probleme, mäßiges Platzangebot in der zweiten Reihe. Absolut kein Dynamiker. Preis: ab 24.589 Euro ( Stimmiges Mild-Hybrid-Konzept, saubere Fahrwerksabstimmung, präzise Lenkung. Federung recht straff ausgelegt.ab 23.400 Euro ( zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 7740 Euro ).Interessantes Design, Bedienung ohne Probleme, mäßiges Platzangebot in der zweiten Reihe. Absolut kein Dynamiker.: ab 24.589 Euro ( zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5530 Euro ).

stimmiges Design und betörende Formen zu schätzen. Im knallharten AUTO BILD-Vergleich zählen dann aber nur Zahlen und Fakten. Das gilt natürlich auch für den neuen Citroën C4. Auch wenn der sich rein optisch, frei von jeglicher Wertung, als echter Hingucker erweist. Die Leute schenken dem Franzosen-Golf schon mal lächelnd einen Schulterblick. Davon ist der Ford Focus, den wir als Gegner erwählt haben, so weit entfernt wie der Kölner Dom vom Eiffelturm. Der Ford geht in der Masse mit zahlreichen anderen Kompakten eher unter und fällt nicht weiter auf. Nur die Optik zählt? Nee, bei uns jedenfalls nicht. Klar, auch wir wissenund betörende Formen zu schätzen. Im knallhartenzählen dann aber nur Zahlen und Fakten. Das gilt natürlich auch für den neuen. Auch wenn der sich rein optisch, frei von jeglicher Wertung, alserweist. Die Leute schenken demschon mal lächelnd einen Schulterblick. Davon ist der, den wir als Gegner erwählt haben, so weit entfernt wie der Kölner Dom vom Eiffelturm. Der Ford geht in der Masse mit zahlreichen anderen Kompakten eher unter und fällt nicht weiter auf.

Der C4 macht es seinen Passagieren nicht überall leicht

Der Einstieg in den C4 gelingt deutlich besser, sieben Zentimeter mehr Sitzhöhe machen's möglich. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Einstieg in den C4 gelingt deutlich besser, sieben Zentimeter mehr Sitzhöhe machen's möglich, doch dann hören die Vorteile auch schon auf. Reisenden in Reihe zwei empfehlen wir einen Akrobatik-Grundkurs. Den braucht es, um sich durch den engen Türausschnitt und über den hohen Schweller zu manövrieren. Im Ford hingegen ziehen Sie einfach die Türen auf und steigen ein. Ganz nebenbei bleibt dann sogar noch eine Spur mehr Raum fürs Haupthaar. Ohnehin fühlen wir uns im Ford besser aufgehoben, finden die angenehmere Sitzposition und auf den gut geformten Polstern mehr Halt. An anderer Stelle zeigt der C4 dem Focus dann, was zum Facelift auf der Agenda stehen sollte. Ab der B-Säule grüßt nur noch Hartplastik. Die gesamte Türtafel ist ein einziges Formteil, beim C4 gibt es im Gegenzug noch etwas Kunstleder und Stoff. Überzeugt der Franzose aber auch unsere unbestechlichen Tester? In Teilen. Dergelingt deutlich besser,mehr Sitzhöhe machen's möglich, doch dann hören die Vorteile auch schon auf. Reisenden inempfehlen wir einen. Den braucht es, um sich durch denund über denzu manövrieren. Imhingegen ziehen Sie einfach die Türen auf und steigen ein. Ganz nebenbei bleibt dann sogar noch eine Spur. Ohnehin fühlen wir uns im Ford besser aufgehoben, finden die angenehmere Sitzposition und auf den gut geformten Polstern mehr Halt. An anderer Stelle zeigt der C4 demdann, was zum Facelift auf der Agenda stehen sollte. Ab der B-Säule grüßt nur noch. Die gesamte Türtafel ist ein einziges, beimgibt es im Gegenzug noch etwas Kunstleder und Stoff.

Für größere Transportaufgaben ist der Focus die bessere Wahl

Packesel: Beim Maximalvolumen des Kofferraums schlägt der Focus den C4 um mehr als 100 Liter. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Kofferraumvolumen setzt der Franzose sein Format nicht in Nutzwert um. 380 zu 375 Liter sichern ihm einen Vorsprung um Haaresbreite, bei umgelegter Rückbank zieht der Kölner mit rund 100 Litern vorbei – 1354 zu 1250 Liter. Den Nachteil der hohen Ladekante des C4 (71 cm) kann der Ford nur bedingt für sich nutzen, bei ihm stört ein ebenfalls unpraktischer Absatz auf der Innenseite. Noch mal zurück in die erste Reihe: Der PSA-Konzern reitet wie Ford noch die Analog-Digital-Welle, behält also an einigen Stellen klassische Knöpfe und versteckt nicht jede Funktion in den Untiefen eines Touchdisplays. Das Bedienkonzept erschließt sich im C4 auf Anhieb. Tempo, Drehzahl, Verbrauch, Multimedia-Infos verraten zwei Displays, die Klimaanlage hingegen regulieren Fahrer und Beifahrer noch über mechanische Stellelemente. Das Beimsetzt der Franzose sein Format nicht in Nutzwert um.sichern ihm einen Vorsprung um Haaresbreite, beizieht der Kölner mit rund 100 Litern vorbei –. Den Nachteil derdes C4 (71 cm) kann der Ford nur bedingt für sich nutzen, bei ihm stört ein ebenfallsauf der Innenseite. Noch mal zurück in die erste Reihe: Derreitet wie Ford noch die Analog-Digital-Welle, behält also an einigen Stellen klassische Knöpfe und versteckt nicht jede Funktion in den. Daserschließt sich im C4 auf Anhieb. Tempo, Drehzahl, Verbrauch, Multimedia-Infos verraten zwei Displays, diehingegen regulieren Fahrer und Beifahrer noch über mechanische Stellelemente. Das Head-up-Display lässt sich zügig links vom Lenkrad auch noch während der Fahrt justieren, der Button für das Hauptmenü liegt zentral unterm Display.

mehr Kurzwahltasten unmittelbar darunter. Was die Konnektivität insgesamt betrifft, nehmen sich beide nicht viel, letztlich trennt sie nur ein einziger Punkt. Beim C4 versteht einen die Dame der Spracheingabe gefühlt nur, wenn ihr gerade danach ist; beim Ford klappt das alles etwas besser. Wer lieber das Smartphone zur Hilfe nimmt, wird beim C4 schon mit der Basis (Feel) glücklich, während Ford diesbezüglich erst mit der zweiten Linie "Cool & Connect" die Rechenleistung freigibt. Bei Ford versteckt er sich in Miniaturausführung im Display, dafür punktet der Focus mitunmittelbar darunter. Was dieinsgesamt betrifft, nehmen sich beide nicht viel, letztlich trennt sie nur ein einziger Punkt. Beimversteht einen die Dame der Spracheingabe gefühlt nur, wenn ihr gerade danach ist; beim Ford klappt das alles etwas besser. Wer lieber das Smartphone zur Hilfe nimmt, wird beim C4 schon mit der Basis (Feel) glücklich, währenddiesbezüglich erst mit der zweiten Linie "Cool & Connect" die Rechenleistung freigibt.

Citroën und Ford setzten auf ganz unterschiedliche Abstimmungen

Straff gegen gemütlich: Der Ford ist zwar alles andere als unkomfortabel, flauschiger ist aber der Citroën. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Fahrwerk und Lenkung beherrscht Ford nicht erst seit der aktuellen Generation. Mit der 16-Zoll-Rad-Reifen-Kombi (zum straff, aber nicht unkomfortabel. Der Sechsgang-Schalter läuft sauber durch die Gassen, so lässt sich selbst der auf Sparsamkeit getrimmte 125-PS-Dreizylinder-Mildhybrid mit Drehzahl und Laune über die Landstraße scheuchen. Der Citroën bietet das unterm Strich komfortablere Fahrwerk, das zwar nicht an eine Hydropneumatik heranreicht, aber mit gemütlicher Schwammigkeit über lange Wellen schwimmt. Dynamik steht dagegen an letzter Stelle im Lastenheft. Das ESP schiebt Überstunden, greift bei nahezu jeder flotteren Kurve ein, bremst uns dementsprechend ständig aus. Präzision und Rückmeldung kommen im Vokabular der viel zu leichtgängigen Lenkung gar nicht vor. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Deutlicher fallen die Unterschiede auf der Straße aus.beherrschtnicht erst seit der aktuellen Generation. Mit der(zum Sommerreifen-Test 2021 ) und dem Serienfahrwerk federt auch dieser Focus. Derläuft sauber durch die Gassen, so lässt sich selbst der auf Sparsamkeit getrimmtemit Drehzahl und Laune über die Landstraße scheuchen. Derbietet das unterm Strich, das zwar nicht an eineheranreicht, aber mitüber lange Wellen schwimmt. Dynamik steht dagegen an letzter Stelle im Lastenheft. Das ESP schiebt Überstunden, greift bei nahezu jeder flotteren Kurve ein, bremst uns dementsprechend ständig aus. Präzision und Rückmeldung kommen im Vokabular der viel zugar nicht vor.

Achtstufenautomatik aus dem Hause Aisin, die einzig beim Anfahren mit kurzer Ruckelei nervt, dann aber sauber sortiert. Der im Konzern bekannte, 131 PS starke und gut gedämmte 1,2-Liter-Dreizylinder kommt mit dem C4 gut zurecht, zieht im Vergleich zum Focus aber den Kürzeren. Hatten wir anfangs ja erwähnt. Eine tolle Optik allein reicht nicht. Deutlich talentierter zeigt sich da dieaus dem Hause Aisin, die einzig beim Anfahren mit kurzer Ruckelei nervt, dann aber sauber sortiert. Der im Konzern bekannte,starke und gut gedämmtekommt mit dem C4 gut zurecht, zieht im Vergleich zumaber den Kürzeren. Hatten wir anfangs ja erwähnt. Eine tolle Optik allein reicht nicht.

Das Fazit: Letztlich sind der Focus und der C4 gar nicht so verschieden – bleibt das Äußerliche einmal außen vor. Am Ende zählen aber doch die inneren Werte, und da kann sich der Focus Kapitel für Kapitel vom C4 absetzen, fährt ihm mit fast 20 Punkten Vorsprung deutlich davon. Pragmatismus siegt!