Elektroautos gelten in Deutschland als Allheilmittel für das Erreichen der Klimaschutziele. Doch die Hoffnung trügt – so zumindest lautet das Fazit einer vom Münchner Ifo-Institut am 17. April 2019 veröffentlichten Studie des Kölner Physikprofessors Christoph Buchal. Demnach schneiden E-Autos im Vergleich zum Diesel sogar schlechter ab, sobald man den CO2-Ausstoß bei der Herstellung der Batterien und den deutschen Strommix berücksichtigt. Und das nicht unerheblich, sondern um elf bis 28 Prozent schlechter gegenüber dem Selbstzünder. Denn: Lithium, Kobalt und Mangan als Basiselemente der Akkus würden mit hohem Energieeinsatz gewonnen und verarbeitet, heißt es in der Untersuchung.

C-Klasse und Model 3 im Vergleich

Model 3 belaste die zwischen 156 und 181 Gramm CO2 pro Kilometer aus, bilanziert die die Die Studienautoren – neben Buchal noch der langjährige ifo-Energieexperte Hans-Dieter Karl und Ifo-Präsident a. D. Hans-Werner Sinn – hatten einen Mercedes C 220 d und einen Tesla Model 3 miteinander verglichen. Eine Batterie für dasbelaste die CO2-Bilanz mit elf bis 15 Tonnen des Treibhausgases, erklärten die Forscher. Bei einer Haltbarkeit des Akkus von zehn Jahren und einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr bedeute allein das schon 73 bis 98 Gramm CO2 je Kilometer. Dazu komme noch der deutsche Strommix, in dem 2018 laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen noch immer gut 50 Prozent fossile Brennstoffe enthalten waren. In Wirklichkeit stoße der Tesla alsoaus, bilanziert die die Studie – und das sei deutlich mehr als beim Diesel-Daimler.

Forscher empfehlen: Erdgas, dann Wasserstoff-Methan

kritisieren in ihrer Studie, dass der EU-Gesetzgeber die CO2-Emissionen von Elektroautos mit dem Wert Null in die Berechnungen der Flottenemissionen einfließen lässt. Doch auch moderne Verbrennermotoren seien keine Lösung: Der ab 2030 vorgeschriebene CO2-Grenzwert von 59 Gramm pro Kilometer entspreche einem "ingenieurtechnisch unrealistisch". Die Wissenschaftler empfehlen daher Erdgas als ideale Übergangstechnologie zu langfristig mit Wasserstoff oder "grünem Methan" betriebenen Autos. Bei Erdgasmotoren lägen die Gesamtemissionen schon heute um ein knappes Drittel niedriger als beim Dieselmotor. Zudem habe die Wasserstoff-Methan-Technologie einen weiteren Vorteil: Sie ermögliche die Speicherung von Wind- und Sonnenstrom bei Stromspitzen, die bei einem steigenden Anteil dieser regenerativen Energieform stark zunehmen würden. Die Autorenin ihrer Studie, dass der EU-Gesetzgeber die CO2-Emissionen von Elektroautos mit demin die Berechnungen der Flottenemissionen einfließen lässt. Doch auch moderne Verbrennermotoren seien keine Lösung: Derentspreche einem Verbrauch von 2,2 Liter Diesel oder 2,6 Liter Benzin je 100 Kilometer und sei. Die Wissenschaftlerals ideale Übergangstechnologie zu langfristig mitbetriebenen Autos. Bei Erdgasmotoren lägen die Gesamtemissionen schon heute um ein knappes Drittel niedriger als beim Dieselmotor. Zudem habe die Wasserstoff-Methan-Technologie einen weiteren Vorteil: Sie ermögliche die Speicherung von Wind- und Sonnenstrom bei Stromspitzen, die bei einem steigenden Anteil dieser regenerativen Energieform stark zunehmen würden.

ADAC-Studie: Diesel bei den Dicken am besten