Als dynamischer Seat-Ableger lässt Cupra keine Gelegenheit aus, auf seinen sportlichen Markenkern zu verweisen. So auch mit dem UrbanRebel Concept: Die 435 PS starke Studie wurde auf der IAA in München präsentiert und sieht aus wie ein Tourenwagen . Tatsächlich soll sie aber ein kompaktes Elektroauto für die Stadt vorwegnehmen, dasauf Basis der MEB-Plattform starten soll. Wahrscheinlich wird es sich um Cupras Variante des neuen Einstiegs-Elektroautos von VW handeln. Diese Strategie sind die Marken auch schon bei den Elektroautos Born und ID.3 gefahren. Aber die spanische Variante wird deutlich teurer als der elektrische Kleinwagen aus Wolfsburg. Während VW einen Basispreis von 20.000 Euro anstrebt, hat Cupra bereits verkündet, dass es. Das Elektroauto soll demnach zwischen Massen- und Premium-Segment positioniert werden.

Auf der IAA verkündete Cupras CEO Wayne Griffith, dass die Studie nah dran an der Serie sei. Die fertige Version werde den provokanten Stil des Showcars übernehmen., so Griffiths. Ganz so einfach dürfte es nicht sein, denn es ist damit zu rechnen, dass die Serienversion noch deutlich entschärft wird. Außerdem erwarten wir vier statt zwei Türen. Diedes UrbanRebel dürften sich dagegen bis zur Serie nicht mehr großartig ändern: