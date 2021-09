Als dynamischer Seat-Ableger lässtkeine Gelegenheit aus, auf seinen sportlichen Markenkern zu verweisen. So auch mit demDiewird auf derund sieht aus wie ein Tourenwagen . Tatsächlich soll sie aber ein kompaktes Elektroauto für die Stadt vorwegnehmen, dasstarten soll.

● Länge: 4080 mm

● Breite: 1795 mm

● Höhe: 1444 mm

Optisch haut der UrbanRebel so richtig auf den Putz. Strenger Blick, überbreite Radhäuser und ein riesiger Heckflügel verleihen dem Auto Rennwagenflair. Dieund war so ähnlich schon beim Cupra Tavascan zu sehen. In der Serie darf man dannund deutlich weniger Spoiler erwarten.