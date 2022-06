Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Ladepakete samt günstiger Wallboxen mit Hardware-Bonus: Charge Amps Halo™ ab 299 Euro Zum Angebot In Kooperation mit



Man stelle sich das mal bei einem Verbrenner vor: Ein Tank, der immer kleiner wird. Von 60 auf 50 oder nur noch 40 Liter. Und damit nicht genug: Der Innenwiderstand der Batterie steigt mit der Zeit an, und damit kommt es zu einem Leistungsverlust beim Beschleunigen.

Für Käufer eines neuen E-Autos ist die Vergänglichkeit des Stromspeichers meist kein Thema, geben die Hersteller doch großzügige Garantien auf die Akkus. In den meisten Fällen acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was früher eintritt. Bei einigen endet die Kostenübernahme aber auch schon bei 100.000 Kilometern.

Gebrauchtes E-Auto: Akku-Paket macht rund 50 Prozent des Fahrzeugwerts aus



Gebrauchtwagenkäufer müssen daher genauer hinsehen, denn das Akku-Paket steht beim Stromer für rund 50 Prozent des Fahrzeugwerts. Je älter ein Auto wird, desto höher dieser Anteil. Fällt bei einem in die Jahre gekommenen E-Auto der Akku aus, ist es in der Regel ein wirtschaftlicher Totalschaden, und die Reparatur lohnt nicht mehr. Also Vorsicht bei kurzen Rest-Garantielaufzeiten oder einem Kilometerfresser. Hier muss zwingend die Werkstatt, mit entsprechender Diagnosesoftware, den Zustand des Traktionsakkus prüfen.

Zoom Diagnose: Die einzelnen Zellen lassen sich auslesen, verraten ihren Zustand.





Ein entsprechendes Gerät liefert zum Beispiel Kfz-Zulieferer Mahle. Das "TechPro", so Mahle, sei das erste Tool, das eine Basisdiagnose über den OBD-Port ermögliche. Der Profi spricht bei der Beurteilung des Akku-Zustands von SoH, das steht für State of Health und heißt übersetzt Gesundheitszustand. Dafür wird meist das entsprechende Steuergerät fürs Batteriemanagement ausgelesen. Liegt dabei die ermittelte Kapazität unter 70 beziehungsweise 75 Prozent, sprechen die Autobauer von einem Garantiefall.

Außerdem soll bald eine Akku-Analyse über die Ladebuchse möglich sein. Zulieferer Mahle und Softwarespezialist Volytica Diagnostics haben dazu ein Lade- und Diagnosegerät entwickelt, das derzeit vom TÜV Nord in der Praxis erprobt wird. Dieses soll in zehn Minuten den Gesundheitszustand der Batterie auslesen, und zwar unabhängig davon, welche Daten der Hersteller über den OBD-Port bereitstellt. Damit wäre diese Art der Diagnose besonders neutral. So könne beispielsweise ein etwaiger Reparaturbedarf prognostiziert werden.

Auch der Autofahrer hat es in der Hand, wie schnell der Akku verschleißt



Es gibt auch Möglichkeiten, den Zustand des Akkus beim Fahren zu ermitteln. Beim Batterietest der GTÜ wird der Akku dafür beispielsweise fast leer gefahren. Wie schnell Akkus verschleißen, hat auch der Autofahrer in der Hand. Grundsätzlich gilt es, Stress für die Batterie zu vermeiden , schnelles Laden an einer DC-Station gehört dazu. E-Autos mögen auch das ständige Laden auf 100 Prozent oder das Laden in der prallen Sonne nicht.

So testen Autobauer und Prüforganisationen Akkus Anbieter Modelle Akku-Test Pfeil Pfeil Abzweigung Audi Abzweigung Abzweigung DEKRA Abzweigung Abzweigung Ford Abzweigung Abzweigung GTÜ Abzweigung Abzweigung Hyundai/Kia Abzweigung Abzweigung Mazda Abzweigung Abzweigung Mercedes Abzweigung Abzweigung Renault Abzweigung Abzweigung Seat Abzweigung Abzweigung Skoda Abzweigung Abzweigung TÜV Süd Abzweigung Abzweigung Volkswagen Abzweigung alle Modelle ausgewählte Modelle Kuga PHEV, Mustang Mach-E ausgewählte Modelle alle Modelle alle E-Modelle alle Modelle alle Modelle Mii Electric, Cupra Born alle Modelle ausgewählte Modelle alle Modelle Mittels ODIS-Diagnosetester kann der verfügbare Batterieenergieinhalt bzw. der "State of Health" (SoH) ausgelesen werden. Aktuell bewertet Audi Konzepte, wie ein SoH-Zertifikat in das Audi-Programm "Gebrauchtwagen:plus" oder als Online-Produkt im Rahmen der privaten Gebrauchtwagenvermarktung eingebunden werden kann. Es läuft ein Pilotprojekt, bisher nur für gewerbliche Kunden möglich. Die Kapazität der einzelnen Zellen lässt sich mit einem Diagnosegerät auslesen. Die Reichweite wird mittels eines OBD-2-Adapters beim Fahren ausgelesen. Der Adapter wird für die Messung vom GTÜ-Partner Aviloo zur Verfügung gestellt. Die Daten der Hochvoltbatterie, z. B. der SoH-Wert (State of Health), können bei jedem Kia-Vertragspartner ausgelesen werden. Mit dem M-MDS-Diagnosetester lassen sich die Parameter aller 16 Batteriemodule auslesen. Über eine spezielle Diagnose kann der SoH-Wert in der Werkstatt ausgelesen werden. Die verbleibende Batteriekapazität kann mithilfe des Diagnosewerkzeugs ausgelesen werden. Außerdem sollen Kunden über die My-Renault-App bald die Möglichkeit haben, ein Batteriezertifikat für ihr Elektrofahrzeug zu erzeugen. Es wird die Batteriekapazität des Akkus bestimmt, denn die ist maßgeblich. Dabei wird die insgesamt geladene Energie ermittelt sowie der Anteil von Gleichstrom (DC). Es wird die Restkapazität der Traktionsbatterie mittels Diagnosesystem ermittelt. Es wird ein Batteriegesundheitszertifikat erstellt - bisher nur für gewerbliche Kunden. Battery Health Status: "Einfache" Bescheinigung darüber, dass die HV-Batterie in Bezug auf Fahrleistung bzw. Alter noch eine Kapazität >70% hat. Battery Health Certificate: "Genaue" Bestimmung der Restkapazität nach einem einheitlichen, reproduzierbaren Messverfahren.

Auch mit vollen Akkus sollte man ein Auto nicht abstellen, besser gleich losfahren. Wer viel Kurzstrecke fährt, sollte beim Laden unter 80 Prozent bleiben, denn zwischen 20 und 80 Prozent fühlt sich der Akku am wohlsten. Und: Vollgasfahrten und Ampelsprints vermeiden.