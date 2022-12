Noch sind es nicht einmal eine Million, doch in acht Jahren sollen es fünfzehnmal so viele sein: E-Autos in Deutschland . Diese enorme Menge an lokal emissionsfreien Fahrzeugen soll nach den Vorstellungen der Ampelregierung spätestens 2030 helfen, die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Und das trotz Kürzungen bei der Kaufprämie und der Wallbox-Förderung