E-Autos: Kaufprämie, Förderung und Antragsformular

(dpa/cj/cr/lhp/brü) Angesichts der von der Bundesregierung angeordneten Umtauschprämie für alte Diesel ist sie ein wenig in den Hintergrund geraten: die Kaufprämie für E-Autos und Hybridfahrzeuge, jeweils zur Hälfte von Staat und Herstellern finanziert. Noch bis Mitte 2019 soll sie helfen, den Verkauf von E-Autos in Deutschland anzukurbeln. Allerdings gelten seit dem 1. September 2018 durch das strengere Abgasmessverfahren WLTP und die CO2-Grenze von 50 g/km neue Einschränkungen für Hybridautos. So sind einige Modelle von der offiziellen Förderliste des zuständigen BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestrichen worden, weil sich ihr offizieller Verbrauchswert durch WLTP erhöht hat – oder sie bekommen den Zuschuss nur per Ausnahmegenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA).