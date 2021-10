Alle Infos zur Elektro-Kaufprämie

Wie hoch ist der Elektro-Umweltbonus? Pfeil Der Umweltbonus mit Innovationsprämie beträgt bis zu 9000 Euro bei Kauf oder Leasing eines reinen E-Autos (BEV) oder eines Wasserstofffahrzeugs mit einem Listenneupreis von bis zu 40.000 Euro (6000 Euro vom Bund, 3000 Euro vom Hersteller). Für teurere Elektro- oder Wasserstoffautos bis 65.000 Euro Nettopreis liegt der Zuschuss bei 7500 Euro (5000/2500). Wer ein Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV; mit Elektro- und Verbrennungsmotor) in der niedrigen Preisklasse kauft, der bekommt 6750 Euro (4500/2250). Für entsprechende Fahrzeuge bis 65.000 Euro liegt der Bonus seit dem am 8. Juli 2021 (rückwirkend zum 3. Juni 2020) bei 5625 Euro (3750/1875). Dieser Umweltbonus gilt nach der Verlängerung des Programms laut politischem Willen bis Ende 2025. Durch den Herstelleranteil (der Listenpreis wird netto gerechnet) sparen private Autokäufer auch noch einen Teil der auf den Kaufpreis entfallenden Mehrwertsteuer. Bei einem Nettolistenpreis eines Fahrzeugs von 40.000 Euro sind dies 570 Euro.

Wo kann ich die Kaufprämie beantragen? Pfeil

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) verwaltet die Prämienauszahlung, wie schon bei der Abwrackprämie für Altautos 2009.

Wer darf einen Antrag stellen? Pfeil Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird.



Wird der Kauf aller Elektrofahrzeuge gefördert? Pfeil Listenpreis von maximal 65.000 Euro (siehe oben). Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge gibt es hier, sie wird kontinuierlich erweitert. Die Prämie gibt es nur für Modelle mit einem(siehe oben). Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge, sie wird kontinuierlich erweitert. Plug-in-Hybride (PHEV) werden bislang gefördert, wenn sie mindestens 40 Kilometer weit rein elektrisch fahren oder eine CO2-Bilanz von maximal 50 g/km vorweisen können. Ab 2022 erhöht sich die nötige Mindestreichweite auf 60 Kilometer, wodurch voraussichtlich einige bekannte PHEVs wie der Audi Q8 TFSI e (46 Kilometer E-Reichweite) oder der Land Rover Defender PHEV (43 km) Zulassung, vorher kann kein Antrag gestellt werden. Ab 2025 müssen es sogar mindestens 80 Kilometer sein, damit ein Kauf von der Prämie unterstützt wird. (PHEV) werden bislang gefördert, wenn siefahren oder einevorweisen können.erhöht sich die nötige Mindestreichweite auf, wodurch voraussichtlich einige bekannte PHEVs wie der Audi Q8 TFSI e (46 Kilometer E-Reichweite) oder der Land Rover Defender PHEV (43 km) aus der Förderung fallen . Entscheidend ist der Zeitpunkt der, vorher kann kein Antrag gestellt werden.müssen es sogar mindestenssein, damit ein Kauf von der Prämie unterstützt wird.

Wie kommt man als Autokäufer an die Prämie? Pfeil Anträge für die Prämien können nur online beim BAFA gestellt werden . Der Schriftweg steht nicht zur Verfügung.

Wie lange läuft das Programm? Pfeil Der erhöhte Umweltbonus aus dem Konjunkturprogramm soll bis 2025 gewährt werden. Im Entwurf für den Bundeshaushalt sind dafür allein 2022 2,1 Milliarden Euro eingeplant.

Welche Unterlagen sind nötig? Pfeil Zum Erhalt der Prämie muss man eine Rechnungskopie vom Autohändler sowie den Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) vorlegen. Das muss binnen eines Monats nach Eingang des Antrags beim BAFA geschehen. Achtung: Um den Bonus vom Staat für ein E- oder Plug-in-Hybridauto zu bekommen, muss auf der Rechnung vom Autohändler stehen, dass der Hersteller eine Prämie in gleicher Höhe vom Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat. Die Dokumente können beim Antrag als Kopie hochgeladen werden.

Werden auch Gebrauchtwagen gefördert? Pfeil Zweitveräußerung, beim Weiterverkauf. Das heißt, auch junge gebrauchte Elektrofahrzeuge können die Umweltprämie kassieren. Voraussetzungen: Der Wagen wurde am 4. November 2019 oder später innerhalb der EU erstzugelassen (generell gilt ein maximales Alter von zwölf Monaten), er ist noch nicht mehr als 15.000 Kilometer gelaufen und wurde noch nicht gefördert. Die Förderung erfolgt in Höhe der Zuschüsse für Neufahrzeuge von 40.000 bis 65.000 Euro, also 7500 Euro für E-Autos und 5625 Euro für Plug-in-Hybridmodelle. Allerdings gibt es eine prozentuale Preisgrenze, die der Gebrauchte nicht überschreiten darf. Beim Nachweis der erfüllten Voraussetzungen

Wie ist das Prozedere bei einem Leasingfahrzeug? Pfeil fürs private wie auch fürs gewerbliche Leasing. Allerdings wird der Betrag nach der Laufzeit gestaffelt. Dabei muss der Kunde für den Anteil des Bundes erst mit einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Diese lässt er sich mit dem Prämienantrag beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) später erstatten. Beim Antrag benötigt werden folgende Dokumente: der Leasingvertrag, die verbindliche Bestellung, die Kalkulation der Leasingrate, die Zulassungsbescheinigung Teil II und das Nachweispaket bei Gebrauchtwagen. Gewerbetreibende können den Bundesanteil auch direkt an den Händler abtreten,

Gibt es weitere Möglichkeiten der Förderung? Pfeil Ja, Käufer von Elektroautos können eine doppelte Förderung beantragen, denn sie dürfen Förderprogramme von Bund UND Ländern gleichzeitig in Anspruch nehmen, beispielsweise zur Umrüstung von Taxis, Mietwagen, Carsharingautos oder kommunalen Fahrzeugen.Voraussetzung ist, dass der jeweilige Fördermittelgeber eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundeswirtschaftsministerium abgeschlossen hat. Diese legt fest, wie die Förderprogramme ineinandergreifen und stellt sicher, dass die haushalts- und beihilferechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Sofortprogramm Saubere Luft (zuständig: Bundesumweltministerium/BMU) – Flottenaustauschprogramm Sozial und Mobil (BMU) – Förderrichtlinie Elektromobilität (Bundesverkehrsministerium/BMVI) – Förderrichtlinie Markthochlauf NIP2 (BMVI) – Klimaschutzoffensive für den Mittelstand (Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW) – Wirtschaftsnahe Elektromobilität – WELMO (Land Berlin) – Klimaschutzförderrichtlinie Unternehmen (Mecklenburg-Vorpommern) – BW-e-Gutschein (Baden-Württemberg) – Förderprogramm Inklusionstaxi Berlin (Land Berlin). Die Liste gibt es auch Derzeit (Stand: 1. Oktober 2021) sind folgende Förderprogramme mit dem Umweltbonus kombinierbar:(zuständig: Bundesumweltministerium/BMU) –(BMU) –(Bundesverkehrsministerium/BMVI) –(BMVI) –(Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW) –(Land Berlin) –(Mecklenburg-Vorpommern) – BW-e-Gutschein (Baden-Württemberg) – Förderprogramm Inklusionstaxi Berlin (Land Berlin). Die Liste gibt es auch beim BAFA

Wie viele Anträge wurden schon gestellt? Pfeil Ende August 2021 gingen beim BAFA insgesamt 795.346 Förderanträge ein. Nach der Statistik entfielen 438.627 Anträge auf reine E-Autos, 356.510 auf Plug-in-Hybride und 209 auf Wasserstoff-Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle. Und das Tempo nimmt weiter zu, wie an der Zahl der Neuzulassungen zu erkennen ist: In den ersten neun Monaten 2021 240.968 reine E-Autos (BEV) und 241.064 Plug-in-Hybride (PHEV; mit Verbrenner und von außen aufladbarer Batterie) neu zugelassen. Bisgingen beim BAFA insgesamtein. Nach der Statistik entfielenaufaufund 209 auf Wasserstoff-Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle. Und das Tempo nimmt weiter zu, wie an der Zahl der Neuzulassungen zu erkennen ist: In den ersten neun Monaten 2021(BEV) und(PHEV; mit Verbrenner und von außen aufladbarer Batterie) neu zugelassen.

Für wen lohnt sich ein Elektroauto? Pfeil geänderten Anforderungen beim Betrieb von E-Autos anzupassen – hier geht es etwa ums häufigere Nachladen und den Blick auf die verbleibende Restreichweite. Auch sind E-Autos trotz Prämie meist teurer als vergleichbare konventionell angetriebene Modelle. Mit dem weiteren Anziehen der E-Autos eignen sich vor allem für Autofahrer, die häufig Kurzstrecke fahren und über eine Lademöglichkeit verfügen – idealerweise eine eigene Garage mit Wallbox oder zumindest eine Ladestation um die Ecke. Und: Sie sollten bereit sein, sich denanzupassen – hier geht es etwa ums häufigere Nachladen und den Blick auf die verbleibende Restreichweite. Auch sind E-Autos trotz PrämieMit dem weiteren Anziehen der Spritpreise durch die CO2-Abgabe könnte sich der höhere Anschaffungspreis im Laufe eines Autolebens schneller amortisieren ( zum ausführlichen Kostenvergleich: Lohnt sich der Umstieg auf ein E-Auto? ).

Warum fördert der Staat den E-Auto-Kauf mit der Umweltprämie? Pfeil

Der Staat will die Autoindustrie als deutsche Schlüsselbranche mit 830.000 Arbeitsplätzen und 370 Milliarden Euro Jahresumsatz fördern. Sie soll den Anschluss an Zukunftstechnologien wie E-Mobilität oder autonomes Fahren nicht verpassen. So werden die Zulieferer laut Beschluss des jüngsten Autogipfels mit einem Milliardenprogramm gefördert. Denn der Klimaschutz erfordert immer geringere CO2-Emissionen. Durch die steigende CO2-Abgabe macht der Staat daher das Fahren eines Verbrenners immer unattraktiver.