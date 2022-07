Die Bundesregierung setzt bei der Kaufprämie zur Förderung von Elektromobilität in Deutschland bereits zum Jahreswechsel die Axt an. Laut übereinstimmenden Medienberichten sinkt 2023 der Umweltbonus für E-Autos, der Zuschuss für Plug-in-Hybride wird ganz gestrichen.

Über die Förderung von Elektrofahrzeugen hatte es zuvor Streit in der Bundesregierung gegeben. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollte die Kaufprämien abschaffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vorgeschlagen, die Bezuschussung von Plug-in-Hybridautos früher als geplant Ende 2022 zu streichen. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, FDP und Grüne auf eine Reform der Förderung geeinigt.



Insgesamt ist das Interesse an der Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride durchaus stabil. Genau 47.553 Anträge auf den staatlichen Umweltbonus wurden im Monat Juni gestellt. Das ist lediglich ein leichter Rückgang sowohl im Vergleich zum Mai 2022 (48.245) als auch zum Vorjahrsmonat (51.847 im Juni 2021). Wurden im ersten Halbjahr 2021 rund 273.000 Förderanträge gestellt, waren es von Januar bis Juni 2022 zusammengerechnet 271.353 Ersuche – also nicht viel weniger.

Derzeit erleichtern Staat und Hersteller den Kauf eines neuen lokal emissionsfreien Autos – also E-Autos Wasserstoffautos und in begrenztem Maße auch Plug-in-Hybride – noch mit einervon bis zu 9000 Euro.

Die Gesamtsumme der Förderung wird Umweltbonus oder auch Elektro-Kaufprämie genannt. Sie beträgt bis zu 9000 Euro. Der darin enthaltene Betrag, mit dem der Staat seinen Anteil verdoppelt, heißt Innovationsprämie.



Batterieelektrische Autos bis 40.000 Euro (Nettolistenpreis) werden von staatlicher Seite mit 6000 Euro gefördert, dazu kommt ein Herstelleranteil von 3000 Euro. Durch die Mehrwertsteuerersparnis können Autokäufer gar mit einem Zuschuss von 9570 Euro rechnen. Kostet das E-Auto zwischen 40.000 und 60.000 Euro (Nettolistenpreis), dann beträgt der Bundesanteil 5000 Euro plus 2500 vom Hersteller, also 7500 Euro. Die laut Förderrichtlinie geltende Prämie wurde von der Ampelregierung zuletzt bis Ende 2022 verlängert.

Ebenfalls gefördert, wenn auch nicht ganz so stark, werden Plug-in-Hybride , weil sie dank des aufladbaren Akkus lokal emissionsfrei fahren können. Auch hier ist die Förderung nach Nettolistenpreis gestaffelt: Bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro gibt es eine Bundesförderung von 4500 Euro plus 2250 vom Hersteller, macht 6750 Euro. Käufer von Plug-in-Hybriden zum Listenpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro kommen in den Genuss einer reduzierten staatlichen Förderung von 3750 Euro plus 1875 Euro von den Herstellern, unterm Strich also 5625 Euro. Auch hier kommt noch eine Mehrwertsteuerersparnis hinzu.