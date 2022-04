Die Förderung von Elektromobilität in Deutschland umfasst auch E-Autos für den etwas dickeren Geldbeutel. Zwar gibt es die allgemein bekannte Elektro-Kaufprämie von 9000 Euro nur bis zu einer gewissen Preisgrenze (siehe Tabelle unten). Aber: Der erhöhte Umweltbonus mit Innovationsprämie – also mit doppeltem Bundesanteil – wird vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) auch für viele teurere Elektroautos gewährt. Dann jedoch beträgt der Zuschuss bei Kauf oder Leasing "nur" 7500 Euro (5000 Euro vom Staat, 2500 Euro vom Hersteller).

Die besten E-Autos mit Rabatt

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot BMW iX UVP ab 77.300 EUR, Ersparnis: bis zu 14.159 EUR Kia EV6 UVP ab 44.990 EUR, Ersparnis: bis zu 14.069 EUR / im Leasing schon ab 239 EUR Mercedes EQS UVP ab 97.807 EUR, Ersparnis: bis zu 6152 EUR Hyundai Ioniq 5 UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.594 EUR / im Leasing schon ab 299 EUR Audi Q4 e-tron UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.420 EUR / Leasing-Bestpreis: 89 EUR Skoda Enyaq iV UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis: bis zu 12.390 EUR / im Leasing schon ab 233 EUR Mazda MX-30 UVP ab 34.490 EUR, Ersparnis: bis zu 12.756 EUR / im Leasing schon ab 197 EUR Smart EQ fortwo UVP ab 21.940 EUR, Ersparnis: bis zu 11.430 EUR / im Leasing schon ab 60 EUR Tesla Model 3 UVP ab 46.560 EUR; Ersparnis bis zu 9570 EUR / im Leasing schon ab 275 ,00 EUR Opel Corsa-e UVP ab 30.400 EUR; Ersparnis bis zu 11920 ,00 EUR

Die Grenze bei der niedrigeren Umweltprämie verläuft unten bei 40.000 Euro und oben bei 65.000 Euro. Zugrunde gelegt wird immer der Nettopreis (!) für das jeweilige Basismodell ( hier gibt es eine PDF-Liste der förderfähigen Modelle mit Nettolistenpreis ). Das heißt, ein rein elektrisches Auto (oder ein Plug-in-Hybridfahrzeug) kann in seiner gewählten Ausstattungslinie auch deutlich mehr kosten und wird dennoch entsprechend gefördert.

So hoch ist die Umweltprämie Fahrzeugtyp Netto-Listenpreis Basismodell Bundesanteil (verdoppelt) Herstelleranteil (netto) Gesamt (netto) Abzweigung Elektroauto Abzweigung Abzweigung Elektroauto Abzweigung Abzweigung Plug-in-Hybrid Abzweigung Abzweigung Plug-in-Hybrid Abzweigung bis 40.000 Euro 40.000 bis 65.000 Euro bis 40.000 Euro 40.000 bis 65.000 Euro 6000 Euro 5000 Euro 4500 Euro 3750 Euro 3000 Euro 2500 Euro 2250 Euro 1875 Euro 9000 Euro 7500 Euro 6750 Euro 5625 Euro

Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuerersparnis von 475 Euro. Denn der Herstelleranteil von 2500 Euro wird vor dem Aufschlagen der Mehrwertsteuer (19 Prozent) abgezogen. Der Basispreis sinkt also, und es werden 25 x 19 = 475 Euro weniger fällig.

Wie lange das noch so sein wird, ist allerdings offen. Denn die Elektro-Kaufprämie in ihrer jetzigen Form gibt es nur noch bis Ende des Jahres 2022. Begünstigt werden danach laut Ampelregierung nur noch Kfz, "die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert wird". Plug-in-Hybride mit einem "Feigenblatt"-Elektromotor werden dann in jedem Fall aus der Förderung fallen.

Allerdings gibt es auch immer mehr Kritik an der Marktstrategie vieler Hersteller. Diese verkaufen angesichts des Chipmangels lieber wenige teure Fahrzeuge und vernachlässigen dafür die eher massentauglichen und damit für den Umweltschutz wichtigeren Segmente Kleinwagen und Mittelklasse. Möglich, dass die rot-grüne Koalition mit Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) auch hier reagiert.

Sehen Sie in der Galerie elf Elektroautos, deren Brutto-Kaufpreis in der Basisversion nach Abzug des Umweltbonus zwischen 40.000 und 60.000 Euro liegt. Die Leistungsdaten sind jeweils in der niedrigsten Version angegeben und können in besseren Leistungs- und Ausstattungsvarianten (bei entsprechender Preissteigerung) höher sein. Wer weniger Geld ausgeben möchte, für den gibt es E-Autos bis 25.000 Euro und von 25.000 bis 40.000 Euro

Bildergalerie Kamera E-Autos mit Elektro-Kaufprämie bis 60.000 Euro 12 Bilder Pfeil

Sie überlegen, ein Elektroauto zu kaufen? Hier finden Sie weitere Tipps und Infos:

Kostenvergleich E-Auto vs. Verbrenner: Rechnet sich der Umstieg aufs E-Auto?

Frischer Strom an Ladesäulen: Wie lade ich mein E-Auto wieder auf?

E-Auto Pro und Kontra: Was sind die Vor- und Nachteile?

E-Auto-Förderung: Wie bekomme ich 9000 Euro Zuschuss?

Neue E-Autos bis 2027: Welche Auswahl gibt es in Zukunft?

E-Auto zu Hause laden: Wie komme ich an eine Wallbox?