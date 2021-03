er den Wechsel zur E-Mobilität wagen und einmöchte, der kann sich freuen: Dienähert den Preis von Neuwagen mit E-Antrieb immer mehr dem von vergleichbaren Verbrennerfahrzeugen an. Auchwerden– oderimmer mehr an, je nach Sichtweise.

In Kooperation mit

57518 Betzdorf, Horst Wahl GmbH & Co. KG I Renault Betzdorf

Das DAT-Barometer der Deutschen Automobil Treuhand vom März 2021 zeigt, dassderzeit zu stabileren undverkauft werden können als gebrauchte batterieelektrische Fahrzeuge (BEV). Seit Sommer 2020 seien die Werte für gebrauchte BEVs deutlich gefallen, so die DAT-Analysten. So lag im Dezember 2020 derdes ehemaligen, vergleichbareerzielten. Reinekamen dagegen nur auf. Drei Beispiele: Im der Gebrauchtwagenmarkt von AUTO BILD gibt es den Europa-Bestseller(Baujahr 2018) ab rund, denim gleichen Alter ab ca.– und den Elektro-Pionierim Alter von drei Jahren für weniger als

Dass es derschwer hat (ca. 20.000 Besitzumschreibungen gegenüber 200.000 Neuzulassungen im Jahr 2020), liegt vor allem an den: "Die Preisdifferenz zwischen einem neuen und einem gebrauchten Elektroauto ist oftmals zu gering, als dass es für den Käufer attraktiv wäre, sich den Gebrauchtwagen zu kaufen", erklärt Martin Weiss, Leiter DAT-Fahrzeugbewertung. Eindafür, dass es vor allem bei denProbleme gibt, liefert: Ein Smart EQ fortwo startet als Neuwagen bei 21.940 Euro, abzüglich 9570 Euro Umweltbonus (inklusive gesparter Mwst.) kostet der Mini-Stromer nur noch– das sinddes eigentlichen

Überhaupt ist viel Bewegung im E-Auto-Markt: "Fast alle bestehenden Modelle der Automobilhersteller werden regelmäßig überarbeitet, und während des Lebenszyklus kann es vorkommen, dass Hersteller die Listenneupreise von E-Fahrzeugen stark senken. Teilweise werden auch vollkommen neue Plattformen, Submarken oder neue Modellfamilien geschaffen", so die DAT gegenüber AUTO BILD. Zudem seien Technologiesprünge momentan noch rasant, so Weiss. Sie hätten deutliche Auswirkungen beispielsweise auf die Reichweite oder das Ladeverhalten. Jedem Gebrauchtwagenverkäufer gehen da schnell die Argumente aus, warum der Kunde einen drei- oder vierjährigen Pkw kaufen soll.

Und eine. Die bis Ende 2025 verlängerte Subventionierung durch Staat und Hersteller wird den, sagt die DAT voraus. "Wäre die aktuelle Prämie 2021 ausgelaufen, hätte es einige Jahre gedauert, bis sich das Preisniveau der gebrauchten elektrifizierten Fahrzeuge wieder erholt hätte. Durch die Verlängerung der Prämie bis 2025 wird daraus quasi", prognostiziert Martin Weiss. Ein Kaufinteressent wisse nun, dass er in den nächsten fünf Jahrenerwerben könne.– vor allem bei ohnehin relativ günstigen Fahrzeugen, deren Neupreis durch den Umweltbonus teilweise um ein Drittel reduziert oder sogar halbiert werde. Für den Handel spitze sich damit die Lage zu.

Plug-in-Hybridmodelle werden durch den Umweltbonus beim Neukauf mit bis zu 6750 Euro subventioniert. ©Toni Bader / AUTO BILD

Das Gleiche gilt auch für(PHEV) – also Autos mit Verbrennungsmotor und E-Antrieb, die extern aufladbar sind. Sie bekommen bis zu 6750 Euro Zuschuss, dazu Vorteile bei der Dienstwagenbesteuerung . Auch sie erlebten in den vergangenen Monaten einen wahren Boom. Die hohe Prämie könnte auch denvon Plug-in-Hybriden senken, fürchten Experten: "Wir haben große, was die zukünftigeanbelangt", sagte Andreas Geilenbrügge vom Restwert-Analystengegenüber dem Fachportal " Kfz-Betrieb ". Diewerde vermutlicham Markt. DAT-Fahrzeugbewerter Weiss sieht die Restwertentwicklung der Teilstromer ebenfalls skeptisch. Ob sich der etwas höhere Neupreis im Vergleich zu reinen Benzinern oder Dieseln bei der Weitervermarktung halten lasse, sei fraglich ( hier gibt's die Wertmeister 2020 ).