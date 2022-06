Der Fall ist wohl einzigartig in Deutschland: Eine 18-Jährige aus Hettenleidelheim (Rheinland-Pfalz) kommt im nagelneuen BMW X1 ihres Vaters auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn ab, säbelt mehrere Begrenzungspfähle um – und fährt nach Hause. Wenig später klingelt die Polizei , obwohl es keine Zeugen gab. Keine? Doch: ihr Auto!

Das integrierte Notrufsystem meldete automatisch den Aufprall. Und weil im Auto niemand antwortete, wurden die GPS- und Auto-Daten an die 112 geschickt. Die Folge: eine Anzeige wegen Unfallflucht ! Eigentlich gut, wenn Unfallfahrer so erwischt werden. Und dennoch macht es Angst, man fragt sich: Was weiß mein Auto eigentlich (noch) über mich?