Den E-Auto-Fahrer Jan G. traf fast der Schlag, als er die Rechnung für die Nutzung seiner Ladekarte sah: 40,11 Euro für gerade mal 11,66 kWh Strom! Legt man den derzeit üblichen Haushaltsstromtarif von 0,32 Cent pro kWh zugrunde, hätten es nur 3,73 Euro sein müssen. Wo kam die Forderung über die restlichen 36 Euro her?

Das war geschehen: Der Hamburger hatte seinen Wagen Sonntagnacht in der Innenstadt an die Ladesäule gehängt und war schlafen gegangen. Zwölf Stunden später, am Vormittag, kehrte er zurück, stöpselte das Auto ab und fuhr wieder los. Auf der Abrechnung war nur der Gesamtpreis vermerkt.

Offenbar handelt es sich bei dem Aufschlag um eine Blockiergebühr. Jan G.: "Die erwarten, dass ich mein Auto mitten in der Nacht umparke. Das finde ich frech." Der Energieversorger war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.



Die Blockiergebühr verlangen Energieversorger und Ladesäulenbetreiber, wenn E-Autos vermeintlich zu lange an einer Ladesäule stehen – sie diese also für andere blockieren. Um sie möglichst schnell wieder frei zu machen und so Platz zu schaffen für das nächste Elektroauto.

Schuld daran ist der Mangel an Ladesäulen . Laut ADAC haben die meisten Unternehmen daher eine solche Gebühr eingeführt. Der große Energieversorger EnBW etwa verlangt zehn Cent pro Minute.

Zoom Der größte Ladesäulen-Anbieter EnBW kassiert nach vier Stunden 10 Cent Blockiergebühr pro Minute – aber maximal zwölf Euro.





Diese Gebühr fällt automatisch nach vier Stunden Ladezeit an – wenn bei vielen E-Autos der Akku gerade halb voll ist. "Ab Minute 241 für alle Ladevorgänge, die mit EnBW mobility+ getätigt werden", sagt EnBW-Sprecher Heiko Willrett gegenüber AUTO BILD. Die Gebühr wird automatisch mitberechnet, während das Auto an der Säule hängt.

Doch der Zähler läuft nicht endlos weiter: Die Gebühr ist auf zwölf Euro pro Ladevorgang gedeckelt. "Kosten-Airbag" nennt das EnBW. Allerdings gilt die Regelung rund um die Uhr, an sämtlichen Ladesäulen, an Werk- und Sonntagen.

Auch lokale Versorger wie zum Beispiel die Stadtwerke Düsseldorf berechnen nach vier Stunden am Wechselstrom- bzw. einer Stunde am Gleichstrom-Stecker jeweils zehn Cent pro Minute extra. Weit drakonischer geht BMW Charging vor: Bereits nach 90 Minuten an einer Gleichstrom-Schnellladesäule kassiert der Anbieter das Doppelte, also 20 Cent pro Minute. Das wären dann zwölf Euro pro Stunde Aufpreis. An einer Wechselstrom-Ladesäule fallen nach drei Stunden sechs Cent pro Minute zusätzlich an.

Einige berechnen die Blockiergebühr nur tagsüber



Der regionale Ladesäulenbetreiber Ladeverbundplus in Nordbayern mit derzeit 655 Stationen regelt es etwas genauer: Die Blockiergebühr in Höhe von 5 Cent pro Minute, ebenfalls nach vier Stunden, wird nur tagsüber fällig. Nachts zwischen 22 und 8 Uhr bleibt das Elektroauto kostenfrei stehen, auch wenn der Akku bereits voll bzw. die Vier-Stunden-Frist verstrichen ist.

Zoom Mit der Blockiergebühr wollen Ladesäulenbetreiber und Energieversorger verhindern, dass Ladesäulen zugeparkt werden.



Die Blockiergebühr wird nur an "ausgewählten Standorten" fällig, heißt es bei Ladeverbundplus in der Tarifordnung. Und: "An Ladesäulen auf Park-and-ride-Plätzen fällt die Blockiergebühr gar nicht an", so eine Sprecherin auf Nachfrage. Bei Schnellladesäulen dagegen greift eine härtere Regel: Hier wird die Blockiergebühr bereits nach 30 Minuten fällig.

Tesla erhebt für seine Supercharger , die sämtlich Gleichstrom mit hoher Leistung in die Akkus pressen, eine besonders strenge Regelung: Sobald der Ladevorgang beendet und die Supercharger-Station mindestens zur Hälfte ausgelastet ist, fallen 50 Cent Blockiergebühren pro Minute an. Ist die Station komplett belegt, verdoppelt sich die Gebühr sogar auf 1,00 Euro. In anderen Ländern sind die Tarife ähnlich hoch. Und: Es gibt keine Obergrenze!

Zoom Tesla kassiert nur an seinen Superchargern ab. Fürs Destination Charging dagegen wird keine Blockiergebühr fällig.



Allerdings wird beim Destination Charging, also z. B. innerhalb von Städten, die Gebühr nicht erhoben. Lediglich an den Ladestationen an Autobahnen und Verkehrsknotenpunkten greift Tesla also regulierend ein.

Dennoch: Das E-Auto laden und währenddessen spontan einen Einkaufsbummel machen, spazieren gehen oder ins Restaurant? Da muss man die Zeit im Auge behalten, um nicht heftig draufzuzahlen.

Kompliziert wird es, wenn noch lokale Parkplatz-Regelungen und -Gebühren hinzukommen. So darf ein E-Auto zum Beispiel in Hamburg in der Zeit der Parkbewirtschaftung zwischen 9 und 22 Uhr nur zwei Stunden an einer Wechselstrom-Ladesäule parken, eine Stunde an einer Gleichstrom-Säule. Außerhalb dieses Fensters – also nachts – ist das Parken dort nicht zeitlich eingeschränkt. Je nachdem, wo sie laden, sollten E-Auto-Fahrer also auch ein Augenmerk auf die lokalen Parkvorschriften legen.

Und noch eine Einschränkung erschwert den Überblick: Steht eine Ladesäule auf einem Privatgrundstück, zum Beispiel an einer Tankstelle, gilt die Hausordnung des Eigentümers.



Die Gebühren für Langzeit-Lader treffen offenbar einen Nerv. Vor wenigen Monaten führte der ADAC eine Umfrage unter E-Auto-Fahrern durch: Fast 75 Prozent der Befragten sprachen sich für eine solche Blockiergebühr aus. Problem: Wo sie gilt, ab welcher Ladedauer und zu welchen Tages- bzw. Nachtzeiten, ist nicht zentral erfasst. Jeder Betreiber macht seinen eigenen Tarif.

Zoom Simpler Trick gegen Blockiergebühren: Im Smartphone eine Erinnerungsfunktion setzen, die nach vier Stunden lärmt.



Der ADAC hält die Blockiergebühr für eine faire Lösung, weil öffentliche Ladeplätze keine normalen Parkplätze sind und nur so unnötiges Dauerparken an Ladesäulen verhindert werden könne. "Ausnahmen sollte es in den Nachtstunden geben, da es kaum zumutbar ist, ein Fahrzeug mitten in der Nacht umzuparken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist", so ein Sprecher gegenüber AUTO BILD. Hier müsse es flexible Lösungen geben. Das scheint jedoch bisher nicht die Regel zu sein.

Wie vermeidet man nun die Preisfalle Blockiergebühr? Leider gibt es bisher keine einheitliche Regel und auch keine Gesetzgebung für solche Gebühren, die ja vordringlich dem nächsten E-Auto-Fahrer auf Ladesäulensuche nützen. Wie viel die Energieversorger damit extra verdienen, lässt sich nicht ermitteln. Immerhin fiel bei rund fünf Prozent der Ladevorgänge von EnBW im Jahr 2021 eine solche Gebühr an.

Zoom Oft weisen auch Verkehrsschilder an der Ladesäule auf die begrenzte Park- und Ladezeit von maximal vier Stunden hin.



Wer sich regelmäßig an fremden Ladesäulen einstöpselt, der sollte vor dem Weggehen gründlich die AGB und Tarifordnung des Stromversorgers prüfen – insbesondere wenn er den Ladevorgang abends startet und nicht mitten in der Nacht das Auto umparken möchte. Tagsüber genügt es, sich eine Erinnerung oder Weckfunktion im Smartphone zu programmieren.

Bei Tesla, VW und vielen anderen Autoherstellern erhält der Eigentümer automatisch eine Nachricht auf die Lade-App , wenn der Ladevorgang endet. Heißt also: Handy in Hörweite haben!

Übrigens funktioniert das auch, wenn man anschließend weiter laden will: abstöpseln, ein paar Sekunden warten, wieder einstecken. Dadurch wird der Abrechnungsprozess beendet, ein neuer Vorgang wird gestartet und entsprechend neu abgerechnet.