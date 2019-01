N

ach vier Jahren Bauzeit frischt Ford die aktuelle Genration seines Mittelklassemodells Mondeo auf. Wichtigste Neuerung: Auch den Kombi gibt es jetzt als spritsparende Hybridvariante, und Dieselfans können jetzt den aus anderen Ford-Baureihen bekannten Zweiliter-Ecoblue-Motor ordern. Die optischen Veränderungen fallen eher dezent aus. An der Front bekommt der Mondeo einen leicht modifizierten Kühlergrill, der vom neuen Focus inspiriert wurde. Die vordere Schürze bekommt eine auffälligere Spoilerlippe. Neue Nebelscheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten runden die Überarbeitung am Bug ab. Am Heck gibt es einen Satz neue Rückleuchten, die künftig von einer Chromleiste verbunden werden. Bei den Rädern können die Kunden zwischen neu gestalteten Felgen in 17, 18 oder 19 Zoll wählen.