Klingt komisch, ist es aber gar nicht. Nachdemseinen 4,17 Meter kurzen Kona gerade erst geliftet hat, zaubern die Koreaner mit dem Bayon noch so ein Klein-SUV auf die Straße. Während der Kona auf einer eigenen Plattform basiert, bedient sich derin Sachen Technik beim Kleinwagen i20, lässt einzig Verbrenner an den Vorderrädern zerren – und 120 PS sind bei ihm die Topmotorisierung. Genau die haben wir für einen ersten Vergleich ausgewählt. Der 4,18 Meter lange Hyundai Bayon 1.0 T-GDI trifft auf den gerade mal 4,11 Meter langen und 110 PS starken1.0 TSI sowie den 4,21 Meter messenden1.0 EcoBoost mit 125 PS.

Alle drei holen ihre Kraft aus jeweils, der Wolfsburger verwaltet sie als Einziger über DSG. Als Handschalter war er für diesen Vergleich nicht verfügbar. Nicht nur bei der Außenlänge, auch beim Platzangebot sortiert sich derzwischen T-Cross und Puma ein. Zum Glück tendiert er eindeutig eher zum VW. Auf denund nicht zu kleinenfinden also auch große Piloten eine gute Sitzposition, das(Höhe nur 1,50 m) erschwert allerdings den Einstieg hinten. Dafür sitzen wir auf 39 Zentimetern über dem Fahrzeugboden gar nicht mal schlecht. Besser macht das nur der, der einfach oft noch ein paar Millimeter drauflegt. Und wegen derbietet er auch die

Derlässt beim Schulterblick deutlich weniger erkennen, erweist sich auf der Rückbank als der Kleinste. Scheitel und Schultern stoßen frühzeitig an Grenzen, dieist am unbequemsten. Immerhin kann der Puma beim Kofferraum mithalten. Den T-Cross erreicht er nicht, gegenüber dem Bayon verbucht er leichte Vorteile. Auch wegen des. Beim VW mit verschiebbarer Rückbank killt ein optionaler Subwoofer dagegen den doppelten Boden. Digitale Instrumente bringen im Testtrimm alle drei mit. Genau wiefür die wichtigsten Funktionen. Im VW vermissen wir einzig den Lautstärkeknopf, die Klimaeinheit ist bei allen Kandidaten recht tief platziert und die Materialqualität eher einfach. Nervig: Wer im modernen Bayon Wünsche äußert, die nicht programmiert sind, wird immer wieder zur deutlicheren Aussprache ermahnt. Ford bittet einfach, die vorhandenen Bedienelemente zu benutzen.

Klar, mit vollen Hosen ist gut stinken. So nutzt der Ford die mit 125 PS höchste Leistung, um sich im Sprint an die Spitze zu setzen. Der Sportgeist des frech knurrenden Dreizylinders findet im hoppelig-straffen Fahrwerk, der knarzigen Schaltung und der seltsam gummiartig ansprechenden Lenkung aber wenig Unterstützung.

Dergibt da lieber ganz konsequent den Gemütlichen. Seinlässt ihn auf welliger Piste deutlich schaukeln, die meisten Fahrbahnfehler erspart es den Insassen aber. Dazu passen die flutschige Schaltung und die leichtgängige, aberebenso wie der muntere Motor. Anfangs provoziert diegern einen Bonanzaeffekt, daran und vor allem an das Segeln gewöhnt man sich aber schnell – und nur im Eco-Modus. Mit der schwächsten Leistung fährt derim Spurt leicht hinterher, der Doppelkuppler (1670 Euro) entschädigt aber mit ebenso schneller wie. Nur beim Rangieren wirkt er unentschlossen. Das Fahrwerk weiß dagegen genau, was es will: den besten Kompromiss aus verschmust und verbindlich liefern. Klappt, der T-Cross rollt recht entspannt selbst über üble Pisten.