Wir testen zwei Hochdachkombis für die Familie, Mercedes T 180 und Ford Tourneo Connect. Welche Kiste hat was auf dem Kasten, welche ist wirklich klasse?

Vergleich Ford Tourneo vs. Mercedes T-Klasse Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Testsieger Testsieger Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost UVP 29.420,00 EUR 2. Mercedes T 180 UVP 32.285,00 EUR

Die Mercedes T-Klasse entstand unter fachkundiger Anleitung von Renault , bei den Franzosen heißt der Wagen Kangoo . Der neue Tourneo Connect kommt von der VW-Nutzfahrzeugabteilung, heißt da Caddy

Zoom Die Mercedes T-Klasse basiert auf dem Renault Kangoo, der Tourneo ist ein VW Caddy im Ford-Gewand.





Den Mercedes haben sie uns als T 180 Edition hingestellt, also 1,33-Liter-Vierzylinder mit 131 PS aus der A-Klasse (fanden wir da schon gut) in Verbindung mit einer Siebengang-Doppelkupplung. Im Ford arbeitet der 1.5er-Vierzylinder, den wir aus Golf und Co. kennen, hier abgeschwächt mit 114 PS, dafür mit bekanntem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Die Rückbank der T-Klasse ist unbequem



Entern wir erst mal den Benz, Einstieg hinten durch eine der beiden Schiebetüren klappt schon mal gut. Sitzen ist leider nicht ganz so überragend. Sie haben das Polstermöbel zwar ziemlich hoch eingebaut, die Beine müssen also nicht angewinkelt werden. Aber wenn du ein Einsneunzig-Mann wie Tester Berend Sanders bist und hinten hockst, sagst du: "Kinderbank, viel zu wenig Auflage!"

Zoom Über die seitlichen Schiebetüren kommt man zwar gut in die zweite Reihe des Mercedes, die Rücksitzbank ist aber unbequem.





Apropos Big Berend: Er hat den Vordersitz auf seine Größe eingestellt, will den Sitz dahinter umklappen – und bleibt mit und ohne Kopfstütze hängen. Die Bank schiebt sich leicht nach vorn und dann nach unten, die Lehne sollte folgen, macht sie aber nicht. Also bleibt nur, den Fahrersitz vorzuschieben und mit angewinkelten Knien nach Hause zu fahren.

Im Fond und beim Transport siegt der Ford



Das kann der Ford besser. Und auch der Sitzplatz im Fond ist eine Klasse besser. Die Schenkelauflage ist tiefer, die Beine liegen besser auf, außerdem ist die Rückenlehne siebenfach verstellbar. Auch das Kofferraum-Duell gewinnt der Ford mit einigem Vorsprung: Hinter die Heckklappe passen maximal 2600 Liter, der Mercedes fasst "nur" 2390 Liter.

Zoom Hier sitzt man besser: Im Ford ist die Beinauflage länger, passt auch für große Menschen. Zudem hat der Tourneo mehr Ladevolumen.





Besser zu beladen ist der Tourneo auch noch, was am Klappmechanismus der Rückbank liegt: Die Sitze lassen sich mit Fläche und Lehne hochfahren und per Stange einrasten oder sogar komplett ausbauen. Wie gesagt: Wenn andere das so gut können, sollte man mit denen zusammenarbeiten.

Fahrzeugdaten Modell Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Mercedes T 180 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 84 (114)/4500 220/1750 182 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 17 H Continental EcoContact 6 6,5 x 17" 152 g/km 6,7 l/100 km 50 l Super Serie 69 dB(A) 1400/750 kg 75 kg maximal 2600 l 4500/1855–2100**/1833 mm 2755 mm 29.420 Euro 33.590 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1332 cm³ 96 (131)/5000 240/1600 183 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 205/55 R 17 H Continental EcoContact 6 7 x 17" 155 g/km 6,8 l/100 km 54 l Super Serie 71 dB(A) 1500/750 kg 75 kg 517–2390 l 4498/1859–2159**/1852 mm 2716 mm 32.285 Euro 34.510 Euro



Hat Ford auch beim Cockpit gemacht. Den Touchscreen kennen wir von VW – mit all seinen Schwächen. Da wäre der fehlende Regler für laut/leise, stattdessen haben sie einen unbeleuchteten "Slider" zum Wischen eingebaut.

Uns fehlen Kurzwahltasten etwa für die Sitzheizung , die wird nämlich über den Screen bedient. Immerhin klappt das mit der Multimedia nach anfänglichen VW-Problemen besser. Angenehm große Icons, sogar Sitzheizung und Klimaanlage lassen sich per Sprache regeln, auch Telefonbuch und Navi-Ziel regelt der Ford auf Kommando. Ach ja, die Vordersitze: ausziehbare Schenkelauflage für lange Beine, das gibt Extra-Punkte.

In der T-Klasse gibt es viel Renault



Der Mercedes kann in vielen Punkten nicht raus aus seiner Renault-Haut, bietet einen Mischmasch der Marken und Generationen an. Im Cockpit zum Beispiel ist die Klimaanlage nicht über den Bildschirm geregelt (gut!), die Bedieneinheit dafür ist ebenso von Renault wie der Automatik-Wählhebel.

Zoom Zwei Zeigerinstrumente und Navi-Touchscreen weit oben im Sichtfeld. Bis auf das MBUX stammt im Mercedes vieles von Renault.





Alles andere ist vom Daimler. Der Monitor zum Touchen etwa mit einer Software, die sie noch im Regal liegen hatten. So sind Klima und Sitzheizung nicht per Sprache bedienbar, dafür hören Navi und Radio aufs Wort, und auch Wetter und Wartung sagt der Benz an. Er erzählt sogar Witze.

Messwerte Modell Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBoost Mercedes T 180 Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 4,1 s 12,3 s 20,2 s 35,3 s 6,9 s 8,8 s 1637/663 kg 54/46 % 11,6/11,6 m 680 mm 35,0 m 35,9 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 6,0 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+4 %) 8,8 l S/100 km 167 g/km 710 km 3,9 s 11,4 s 19,7 s 37,1 s 6,4 s 8,8 s 1586/532 kg 59/41 % 11,6/11,6 m 670 mm 36,2 m 36,2 m 58 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 6,5 l S/100 km 7,7 l S/100 km (+13 %) 9,8 l S/100 km 183 g/km 690 km



Bevor wir uns ins Vergnügen stürzen, sollten wir bedenken: Den Tourneo haben sie uns als Siebensitzer geliefert, er bringt 1637 Kilogramm auf die Waage. Wer dann noch 663 Kilogramm zulädt, sitzt in einem 2,3-Tonner mit 114 PS. Erwarten Sie jetzt bitte keine Wunder! Der Ford kommt in 12,3 Sekunden auf Tempo 100, bis er seine Höchstgeschwindigkeit von 182 km/h erreicht hat, sollten Sie geduldig sein. Aber will man das?

Mercedes hat die besseren Fahrleistungen



Beim Ford ist der Motor rein akustisch präsenter, der Mercedes ist besser gedämmt. Und beim Ford neigen die Hinterläufe (Starrachse!) zum Poltern, dafür arbeitet seine Lenkung angenehm linear, gefühlt geht er etwas zackiger über die kurvige Landstraße als die T-Klasse.

Zoom Spritzigkeit sollte man von T-Klasse und Tourneo nicht erwarten, aber der Mercedes geht etwas besser.





Laut Messblatt ist der Mercedes spritziger, er hat ja auch 17 PS mehr. In 11,4 Sekunden ist er auf 100 km/h, wiegt 1586 kg und somit 51 weniger, ist in der Endgeschwindigkeit mit 183 km/h nur marginal besser. Der Vierzylinder arbeitet leise, wirkt nie angestrengt, passt hervorragend. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.