Gute Zeiten für noch besser gegen versteckte Beweislastumkehr tritt seit Jahreswende per Gesetz erst nach zwölf Monaten ein. Das heißt: einem Jahr nach dem Verkauf nachweisen, dass ein Mangel zum Zeitpunkt des Kaufs nicht existierte. für Gebrauchtwagenkäufer : Seit 1. Januar 2022 sind siegegen versteckte Mängel geschützt. Die sogenanntetritt seit Jahreswende per Gesetz erst nach zwölf Monaten ein. Das heißt: Autohändler – und alle, die gewerblich mit gebrauchten Autos handeln – müssen bis zunachweisen, dass ein Mangelnicht existierte. (Überblick: alle 2022er Neuerungen für Autofahrer!)

danach kehrt sich die Beweislast um: Ab dem 13. Monat nach Kauf muss der Käufer beweisen, dass der Gesetzesänderung als deutliche Verbesserung für Gebrauchtwagenkäufer. Gerade technisch komplexe Produkte wie Autos erschwerten es Laien, einen technischen Mangel schnell zu erkennen und dem Verkäufer anzuzeigen. Erstkehrt sich dieum: Ab dem 13. Monat nach Kauf muss der Käufer beweisen, dass der Mangel nicht erst während seiner Nutzung entstand. Verbraucherschützer werten dieseals deutliche Verbesserung für Gebrauchtwagenkäufer. Gerade technisch komplexe Produkte wie Autos erschwerten es Laien, einen technischen Mangel schnell zu erkennen und dem Verkäufer anzuzeigen.

ganzes Jahr davor geschützt, nach dem Kauf eines Autos mit gerichtsfest nachweisen, dass der Schaden oder Defekt erst nach dem Kauf auftrat, muss er das Fahrzeug zurücknehmen bzw. auf eigene Kosten reparieren lassen oder den Preis reduzieren. Jetzt sind Gebrauchtwagenkäufer eindavor geschützt, nach dem Kauf eines Autos mit versteckten Mängeln auf den Reparaturkosten sitzenzubleiben. Kann der Verkäufer nichtnachweisen, dass der Schaden oder Defekt erstauftrat, muss er das Fahrzeug zurücknehmen bzw.reparieren lassen oder den Preis reduzieren.

Zoom Für Gebrauchtwagenkäufer war es oft schwierig, Mängel innerhalb der Frist von sechs Monaten zu entdecken. Jetzt haben sie mehr Zeit.



noch weiter: Gewerbetreibende müssen ab sofort vorhandene Mängel einzeln im schriftlich dokumentieren (§ 476 erwähnen. So war es möglich, dass ein Der Schutz geht sogar: Gewerbetreibende müssen ab sofort vorhandene Mängel einzeln im Kaufvertrag (§ 476 Abs . 1 BGB neuer Fassung). Bisher reichte es aus, Mängel lediglich bei den Verhandlungen zu. So war es möglich, dass ein betrügerischer Verkäufer später einfach behaupten konnte, er habe auf bestimmte Defekte hingewiesen oder diese im Inserat erwähnt.

Mangel übersieht, müssen alle Probleme auf den Tisch bzw. in den verschwiegen – und dann muss der Verkäufer das Fahrzeug ohne Wenn und Aber zurücknehmen. Steht ein Mangel nicht im Kaufvertrag, kann der Händler sich nicht auf einen Gewährleistungsausschluss berufen. Er muss dann unweigerlich reparieren oder zurücknehmen. Damit nun ganz sicher ist, dass der Käufer bei Besichtigung oder Probefahrt keinen, müssen alleauf den Tisch bzw. in den Kaufvertrag . Alles, was nicht drinsteht, gilt als– und dann muss der Verkäufer das Fahrzeug ohne Wenn und Aber zurücknehmen. Steht ein Mangel nicht im Kaufvertrag, kann der Händler sich nicht auf einenberufen. Er muss dannreparieren oder zurücknehmen.

Zoom Mängel müssen ab sofort im Kaufvertrag stehen; die mündliche Erwähnung beim Verkauf reicht nicht mehr aus.



nicht für Verschleißteile: "Es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache (beispielsweise bei typischen Verschleißteilen) oder des Mangels (etwa weil der Mangel so offensichtlich ist, dass er bereits beim Kauf hätte bemerkt werden müssen) unvereinbar", schreiben die Juristen. Natürlich gilt diese Verlängerung der Beweislast-Phase: "Es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache (beispielsweise bei typischen Verschleißteilen) oder des Mangels (etwa weil der Mangel so offensichtlich ist, dass er bereits beim Kauf hätte bemerkt werden müssen) unvereinbar", schreiben die Juristen.

einzeln mit ausdrücklichem Hinweis im konkreten Vertrag auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB n. F.). Bisher haben Händler das über ihre AGB im Kleingedruckten geregelt, was auch zulässig war (BGH, Urteil vom 18.11.20, VIII ZR 78/20). Auch das geht jetzt nicht mehr. Bei Gebrauchtwagen kann ab sofort die Gewährleistungsfrist nur nochim konkreten Vertrag auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB n. F.). Bisher haben Händler das über ihreim Kleingedruckten geregelt, was auch zulässig war (BGH, Urteil vom 18.11.20, VIII ZR 78/20). Auch das geht jetzt nicht mehr.

individuell darauf hinweisen. Tun sie das nicht, ist die Verkürzung unwirksam, und es gilt auch für zuvor für Neuwagen) eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Klassischer Fall: Der nicht umgestellt. Bei Kaufabschluss hätte der Kunde weiterhin zwei Jahre Gewährleistung, weil das Kleingedruckte de facto unwirksam ist. Gewerbliche Verkäufer müssen auch dort Farbe bekennen und Gebrauchtwagenkäufer im konkreten Vertrag. Tun sie das nicht, ist die Verkürzungund es gilt auch für Gebrauchtwagen (wie bereits) eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Klassischer Fall: Der Autohändler hat seine AGB zu Beginn des Jahres. Bei Kaufabschluss hätte der Kunde weiterhin zwei Jahre Gewährleistung, weil das Kleingedruckte de factoist.

ADAC bewertet die Gesetzesänderung als Fortschritt: "Die Verlängerung der Beweislastfrist auf zwölf Monate ist eine deutliche Erleichterung für alle Verbraucher. Häufig stellt man Derbewertet die Gesetzesänderung als: "Die Verlängerung der Beweislastfrist auf zwölf Monate ist eine deutliche Erleichterung für alle Verbraucher. Häufig stellt man diese Mängel nämlich erst nach sechs Monaten fest", so ein Sprecher des Autoklubs gegenüber AUTO BILD.

Dem Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) allerdings geht die Fristverlängerung nicht weit genug: "Damit sind wir immer noch am unteren Limit", sagt Sprecherin Dietlinde Bleh. Die Verbraucherschützer regen an, dass sich die Gewährleistungsfrist bei langlebigen Produkten an der jeweiligen Lebensdauer der Produkte orientiert. Die Lebensdauer sollte gut sichtbar auf dem Produkt oder bei den Produktbeschreibungen angebracht werden. "Insbesondere für langlebige Güter ist die derzeit geltende zweijährige Frist unverhältnismäßig kurz und damit nicht nur schlecht für den Geldbeutel der Verbraucher, sondern sie belastet auch die Umwelt", so der VZBV.