Welche Autos in der Anschaffung am günstigsten sind, ist schnell herausgefunden. Doch wie steht es mit den fortlaufenden Kosten? Der ADAC hat jene Kleinwagen herausgepickt, die monatlich am günstigsten sind. Eingeflossen in die Beurteilung sind der Wertverlust ohne Zinsen, Inspektion, Verschleißteile, Reifenersatz, Kraftstoffpreise, KFZ-Steuer Haftpflicht und Vollkaskoversicherung, Kraftstoff- und Ölnachfüllkosten sowie der Aufwand für Ölwechsel.

Und das Beste: Auf diese ohnehin sehr preiswerten Kleinwagen (kein Basispreis überschreitet die 23.000-Euro-Marke), gibt es dank Carwow noch zusätzliche Rabatte! (Wichtig: Bei den Berechnungen wurde immer vom Basismodell ausgegangen.)



Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Dacia Spring Electric UVP 22.550 EUR /Ersparnis bis zu 9710 EUR/Kosten im Monat: 366 ,00 EUR Dacia Sandero UVP 9600 EUR /Ersparnis bis zu 146 EUR/Kosten im Monat: 391 ,00 EUR Mitsubishi Space Star UVP 10.380 EUR /Ersparnis bis zu 3862 EUR/Kosten im Monat: 409 ,00 EUR Skoda Fabia UVP 14.540 EUR /Ersparnis bis zu 5412 EUR/Kosten im Monat: 435 ,00 EUR Mazda 2 Skyactive-G UVP 14.990 EUR /Ersparnis bis zu 4024 EUR/Kosten im Monat: 446 ,00 EUR Suzuki Swift UVP 16.700 EUR /Ersparnis bis zu 3544 EUR/Kosten im Monat: 455 ,00 EUR Seat Ibiza UVP 16.490 EUR /Ersparnis bis zu 5130 EUR/Kosten im Monat: 455 ,00 EUR



Dacia Spring Electric: günstiger im Unterhalt geht nicht



Mit einem Listenpreis von 22.550 Euro gehört der Dacia Spring natürlich zu den günstigsten Elektroautos auf dem deutschen Markt. Aber was, wenn man noch mal fast die Hälfte sparen kann? Carwow macht es möglich. Und so bleiben am Ende 12.840 Euro übrig – für einen fabrikfrischen Elektro-Kleinwagen! Aber nicht vergessen: Die staatliche Förderung wurde hier bereits mit eingerechnet.

Zoom Unschlagbar günstig im Unterhalt: Nur 366 Euro werden laut ADAC im Monat fällig.







12.840 Euro für einen vollelektrischen Neuwagen, das ist nicht viel – es ist sogar ziemlich wenig Geld. Man darf also nicht erwarten, in einem vollausgestatteten High-End-Produkt zu sitzen. Aber AUTO BILD resümiert nach dem Test : "Gut gemacht! Der Dacia-Minimalismus macht den Spring äußerst sympathisch." Und minimalistisch ist es auch bei den monatlichen Kosten: Denn da liegt der Spring bei nur 366 Euro!

Der Spring kommt zwar mit nur 33 kW (44 PS), wiegt aber mit einem Leergewicht von 938 kg auch fast schlappe 400 kg weniger als beispielsweise ein Fiat 500e . Die Reichweite liegt bei bis zu 230 Kilometern. Im Fazit hat der Elektro-Dacia alles, was man braucht, aber eben auch nicht mehr.

Dacia Sandero: Preissieger bei der Neuanschaffung



Der Dacia Sandero ist der günstigste Neuwagen Deutschlands. Die Preise sind zwar auch bei Dacia gestiegen, aber noch bewegt sich der Sandero mit einem Basispreis von 9600 Euro unter der 10.000-Euro-Marke. Und der Dacia ist nicht nur richtig preiswert, wenn es um die Anschaffung geht. Auch die Gesamtkosten können sich sehen lassen. Der ADAC rechnet für den Kleinwagen einen monatlichen Betrag von 391 Euro aus.

Beim günstigsten Neuwagen Deutschland, gibt es in der Basisausstattung aber auch wirklich nur die Basis. Das bedeutet: 67 PS, 95 Nm maximales Drehmoment, eine Höchstgeschwindigkeit von 158 km/h und wenig Schnickschnack im Innenraum. Bei Carwow gibt es auf den Sandero einen Rabatt von bis zu 146 Euro.



Mitsubishi Space Star: der zweitgünstigste Neuwagen



Mit seinem niedrigen Basispreis von nur 10.380 Euro gehört der Space Star zweifellos zu den günstigsten Neuwagen Deutschlands. Nur der Dacia Sandero übertrumpft ihn mit einem UVP von 9600 Euro. Und auch die monatlichen Unterhaltskosten des Mitsubishi sind nahezu unschlagbar: Sie liegen bei nur 409 Euro!

Zoom Der Mitsubishi Space Star ist der zweitgünstigste Neuwagen Deutschlands — nach dem Dacia Sandero.





Und was bekommt man bei Mitsubishi für so wenig Geld? Außen wie innen ist der Kleinwagen schlicht gehalten. Aber nach dem neuen Facelift kommt der Space Star auch in der Basisversion schon mit Apple CarPlay und Android Auto. 71 PS reichen in Kombination mit dem manuellen Fünfganggetriebe für eine Höchstgeschwindigkeit von 167 km/h.

Skoda Fabia: viel Ausstattung für wenig Geld



Die vierte Generation des Skoda Fabia ist erst dieses Jahr gestartet. Das Design ist also fabrikfrisch. Mit einem Basispreis von 14.540 Euro, ist das kleinste Modell der Marke zwar wenige tausend Euro teurer als beispielsweise der Dacia Sandero oder Mitsubishi Space Star — hat aber auch mehr zu bieten.

Zoom Der Fabia bietet im Vergleich zu seinen Konkurrenten etwas mehr Basisausstattung und Technik.







In der Serienausstattung verfügt der Fabia bereits über eine Müdigkeitserkennung, einen Spurhalteassistenten, einen Geschwindigkeitsbegrenzer und LED-Hauptscheinwerfer. Gemein mit Space Star und Co. hat der kleine Skoda die niedrigen Unterhaltskosten. Nur 435 Euro muss man laut ADAC monatlich aufbringen. Bei Carwow können auf den Kleinwagen bis zu 5412 Euro gespart werden!

Mazda2: der Sparsame





Der Mazda2 ist das kleinste Modell der Marke. Während er am häufigsten als Benziner kommt, gibt es auch die Möglichkeit den Kleinwagen als (Mild)-Hybrid zu fahren. Das Basismodell mit Ottomotor liegt preislich bei 14.990 Euro. Es kann sogar noch günstiger werden: Bei Carwow gibt es auf den Mazda2 bis zu 4024 Euro Rabatt.

Zoom Bei carwow gibt es auf den Mazda2 nochmal bis zu 4024 Euro Preisnachlass.





Mit 75 PS, einem maximalen Drehmoment von 143 Nm, Vorderradantrieb und einem manuellen Sechsgang-Getriebe ist der 2er vielleicht nicht der Schnellste, aber er ist auf jeden Fall sparsam. Nur 4,4 Liter verbraucht der kleine Mazda auf 100 Kilometern. Und dazu sind die Unterhaltskosten sehr preiswert: Laut ADAC muss man monatlich 446 Euro aufbringen.

Suzuki Swift: quirlig, souverän und preiswert



100.000 Kilometer ist eine lange Strecke und doch konnte der Suzuki Swift sie problemlos meistern. Natürlich nicht an einem Stück. Aber während verschiedenste Fahrer den Swift Sport im AUTO-BILD-Dauertest geprüft haben, hat er kein einziges Mal gezickt. Einziger Fund nach 100.000 Kilometern: Rost hinter den Längsträgern. Neben seiner Souveränität besticht der Kleinwagen mit dem nahezu unschlagbaren Preis: 16.700 Euro kostet er in der Basis. Und mit einem monatlichen Kostenaufwand von nur 455 Euro laut ADAC, ist der Swift nicht nur in der Anschaffung günstig.

Zoom Im Dauertest der AUTO BILD konnte sich der Swift beweisen und bestand mit einer glatten 1.





Bei Carwow können auf den Neuwagenpreis sogar nochmal 3544 Euro gespart werden. Auch die technischen Daten überzeugen: Mit 83 PS fährt der Swift auch in der Basis schon recht spritzig. Übrigens: Der kleine Suzuki ist nur noch als Mild-Hybrid verfügbar!



Seat Ibiza: ein alter Hase auf dem Markt



Der erste Seat Ibiza wird schon bald 40 Jahre alt, 2024 um genau zu sein. Und auch nach vier Jahrzehnten, erfreut sich das Modell großer Beliebtheit. Nicht ganz unbeteiligt daran ist wohl das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Basispreis des aktuellen Ibiza liegt bei 16.490 Euro. Und bei Carwow gibt es sogar nochmal bis zu 5130 Euro Rabatt.

Doch nicht nur die Anschaffung, sondern auch der Unterhalt des Kleinwagens ist günstig: 455 Euro monatlich laut ADAC. Dafür bekommt man einen praktischen Kleinwagen mit 80 PS und einem geringen Verbrauch von nur 4,6 Litern auf 100 Kilometern.