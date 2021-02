wildert seit 2020 mit der bildschönenim Territorium von Harley-Davidson. Kein Wunder also, dass der Gegenangriff vonauf BMW Motorrad erfolgen würde – und zwar mit einer! Die brandneuehat 152 PS, holt 128 Nm maximales Drehmoment aus ihrem 1252 Kubikzentimeter großen Zweizylinder und wiegt fahrfertig 245 Kilogramm. So ist sie ab rundzu haben.

Für das, sich ins Segment der Reiseenduros zu wagen, hat sich Harley-Davidson ins Zeug gelegt. Derder Pan America ist einmit Trockensumpfschmierung , Flüssigkeitskühlung, Vierventiltechnik und zwei obenliegenden Nockenwellen pro Zylinder. Seinewerden permit hydraulischem Ventilspielausgleich angetrieben. Die Steuerzeiten der Nockenwelle sind variabel.Ein Hubzapfenversatz von 30 Grad ergibt die Zündfolge eines 90-Grad-V2. Dielässt Harleyfertigen.sollen es der Doppelzündung ermöglichen, auch mit Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl klarzukommen. Der Revolution-Max-Motor der Pan America bildet zum ersten Mal in der Harley-Geschichte einen tragenden Teil des Rahmens. Mitundmaximalem Drehmoment bei 6750 Umdrehungen hat die Pan America gegenüber der aktuellen Generation der BMW R 1250 GS die Nase vorn.

An Bord der Pan America arbeitet der neue Revolution Max-Motor. Er hat 1252 Kubik und 152 PS.

Mit Koffern, zahllosem Zubehör und Klamotten von Rev'it wird die Pan America voll individualisierbar. ©Harley-Davidson

Üppig sind dieder Pan America, allein schon bei den beiden1250 und 1250 Special. Schon diefährt mit einem voll, fünf Fahrmodi, Kurven-ABS und einer für die Schräglage sensiblen Traktionskontrolle vor. Ohne Sonderlack im Farbton "River Rock Grey" ist sie abzu haben. Fürgibt es die Pan America 1250. Sie hat unter anderem neuartige, einen Lenkungsdämpfer, ein werkzeuglos einstellbares Bremspedal und zahlreiche dekorative Schutzbügel an Bord. Speichenfelgen und spezielle Lackfarben können auf Wunsch geordert werden. Derkann die Ausleuchtung der Kurve an die Schräglage anpassen. Als weitere Optionen bieten die Amerikaner an:, Sitzbänke mit verschiedenen Sitzhöhen,, verschiedene Auspuffanlagen und zwei unterschiedliche Scheiben. Dazu kommen eine gemeinsam mitaufgelegte Kleidungslinie und Helme.