Santa Cruz Concept schon 2015 in New York gezeigt hat, stellt man jetzt die Serienversion vor. Laut Hyundai sei der Santa Cruz kein reiner Pick-up, sondern eine Mischung aus Pick-up, SUV und Crossover, genannt "Sports Adventure Vehicle" (SAV). Tatsächlich erinnert der Santa Cruz etwas an nicht nach Deutschland kommen wird. Gebaut wird er im US-Staat Alabama, der Produktionsstart ist für Sommer 2021 vorgesehen. Jetzt ist es soweit. Nachdem Hyundai dasschon 2015 in New York gezeigt hat, stellt man jetzt die Serienversion vor. Laut Hyundai sei dersondern eine Mischung aus Pick-up, SUV und Crossover, genanntTatsächlich erinnert der Santa Cruz etwas an Modelle wie den Subaru Baja als an ein klassisches Nutztier. Wir bleiben der Einfachheit halber trotzdem bei Pick-up. Er kommt mit der Front vom Kompakt-SUV Tucson und PKW-mäßiger Connectivity. Zum Preis schweigen die Koreaner noch, wobei der Santa Cruz wohl ohnehinkommen wird. Gebaut wird er im US-Staat Alabama, der Produktionsstart ist fürvorgesehen.

Doppelkabine und 1,32 Meter Ladefläche



Zoom Die Ladefläche des Santa Cruz kann durch Anbauten verlängert werden, um etwa Motorräder zu transportieren.



Von vorne ähnelt der Santa Cruz stark dem neuen Hyundai Tucson. Der Pick-up trägt denselben verspiegelten Grill mit integrierten Tagfahrleuchten. Kunststoffplanken lassen ihn robuster erscheinen, die Front verfügt über einen Unterfahrschutz. Das Heck ist mit seinen zweigeteilten, T-förmigen Leuchten ähnlich markant. In die Ladeklappe ist groß der Modellname eingestanzt. Auf der Ladefläche befinden sich abschließbare Fächer, die Ladefläche selbst verfügt über eine ebenfalls abschließbare Abdeckung. Die Felgen sind zwischen 18 und 20 Zoll zu haben, wobei die kleineren Räder mit Offroad-tauglicher Bereifung kommen. Zum Marktstart ist der Santa Cruz nur mit der auf dem US-Markt deutlich beliebteren Doppelkabine zu haben. Eine Einzelkabine wird Hyundai wahrscheinlich nicht anbieten.

Abmessungen:

● Länge: 4,97 m

● Breite: 1,9 m

● Höhe: 1,69 m

● Radstand: 3,0 m

● Länge Ladefläche: 1,32 m

Auch der Innenraum schreit "Tucson"

Interieur dürfte Tucson-Besitzern ebenfalls bekannt vorkommen. Auch im Santa Cruz findet sich die horizontale, zwischen den Passagieren zusammenlaufende Trennlinie, in welcher der Infotainment-Bildschirm sitzt. Der misst in der Basis acht, optional bis zu zehn Zoll und steuert die neueste Generation von Smartphone-App lassen sich zudem verschiedene Fahrzeugfunktionen wie die Sitzkühlung oder die Verriegelung bedienen. Ebenfalls optional sind ein zehn Zoll großes Digitalcockpit und ein Bose-Soundsystem. Unter der hochklappbaren Rückbank finden sich zusätzliche Staufächer. Dasdürfte Tucson-Besitzern ebenfalls bekannt vorkommen. Auch im Santa Cruz findet sich die horizontale, zwischen den Passagieren zusammenlaufende Trennlinie, in welcher der Infotainment-Bildschirm sitzt. Der misst in der Basis acht, optional bis zu zehn Zoll und steuert die neueste Generation von Hyundais Blue-Link-Infotainment . Es beherrscht kabelloses Android Auto und Apple CarPlay. Vialassen sich zudem verschiedene Fahrzeugfunktionen wie die Sitzkühlung oder die Verriegelung bedienen. Ebenfalls optional sind ein zehn Zoll großes Digitalcockpit und ein Bose-Soundsystem. Unter der hochklappbaren Rückbank finden sich zusätzliche Staufächer.

Zoom Dank flacher C-Säulen scheint es im Santa-Cruz-Fond luftig. Unter den Sitzflächen sind zusätzliche Staufächer.



Zwei Vierzylinder-Benziner mit bis zu 280 PS



Bei den Motoren wird man die Wahl haben zwischen zwei Vierzylinder-Benzinern mit je 2,5 Liter Hubraum. Zu den Leistungsdaten gibt Hyundai vorerst nur Richtwerte an, sie können zum Marktstart also noch leicht abweichen. Die Sauger-Variante soll knapp unter 200 PS und 260 Nm Drehmoment leisten und ist an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. Die stärkere Version ist turboaufgeladen und leistet rund 280 PS sowie 420 Nm Drehmoment, hier wird über eine Achtgang-Doppelkupplung geschaltet. Der serienmäßige Allradantrieb verfügt über eine elektronisch geregelte Momentenverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Als nutzwertorientiertes Fahrzeug muss der Santa Cruz natürlich auch Anhänger ziehen können. Beim stärkeren Motor gibt Hyundai die Anhängelast mit rund 2270 Kilogramm an, beim schwächeren sind es noch knapp 1590 Kilogramm.

Marktstart im Sommer 2021