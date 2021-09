Platz 1 mit 532 von 800 Punkten: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Allrad Ausstattung Signature. Bietet viel Platz, hohe Variabilität und kräftigen Motor. Dazu umfangreiche Ausstattung und fünf Jahre Garantie. Preis: ab 57.150 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 8747 Euro).

Platz 2 mit 478 von 800 Punkten: Renault Koleos Blue dCi 185 4WD AUsstattung Initiale Paris. Schmucke Alternative. Auch geräumig und mit interessanter Motor-Getriebe-Kombi, fährt bedächtig, schwache Bremsen. Preis: ab 49.900 Euro. (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 13.077 Euro).

Hyundai Santa Fe und Renault Koleos, beide in Weiß, förmlich um die Wette. Wer ist der größere Lichtblick? Recht imposante Erscheinungen sind jedenfalls beide. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Das Wetter spielt bei unserem Test nicht wirklich mit. Es regnet (fast) ständig. Wie auf dem großen Foto. Vor dem dunklen Hintergrund strahlenund, beide in Weiß, förmlich um die Wette. Wer ist der größere Lichtblick? Rechtsind jedenfalls beide.

Optional reisen im Santa Fe bis zu sieben Passagiere

Hyundai Santa Fe Facelift (2020): Neuvorstellung - SUV - Hybrid Das kostet der frische Hyundai Santa Fe Zur Videoseite Hyundai, in White Cream für 690 Euro, ist in seiner neuesten, seit 2020 gebauten Auflage, 4,79 Meter lang. In gekonntem, gepflegtem Design und mit einer bemerkenswert geschmackvollen Inneneinrichtung. Schöne, in vier Layouts konfigurierbare Instrumente im 12,3-Zoll-Display gehören genauso dazu wie die elegante, schwebende Mittelkonsole mit Tastenfeldern für Klima, Automatik und Multimedia-Kurzwahl. Der darüber liegende 10,25-Zoll-Touchscreen lässt sich gut bedienen, mit klaren Menüs und feiner Optik. Auf den großen, gut ausgeformten Sitzen sitzt man bequem, genau wie auf der komfortablen Rückbank im großzügig geschnittenen Fond. Der, in White Cream für 690 Euro, ist in seiner neuesten, seit 2020 gebauten Auflage,lang. In gekonntem, gepflegtem Design und mit einer bemerkenswert. Schöne, in vier Layouts konfigurierbare Instrumente imgehören genauso dazu wie die elegante, schwebende Mittelkonsole mit Tastenfeldern für Klima, Automatik und Multimedia-Kurzwahl. Der darüber liegendelässt sich gut bedienen, mit klaren Menüs und feiner Optik. Auf den großen, gut ausgeformten Sitzen sitzt man bequem, genau wie auf derim großzügig geschnittenen Fond.

Santa Fe auch als Siebensitzer mit zwei kleinen Klappsitzen in der dritten Reihe. Der Kofferraum schluckt dann 571 bis 1649 Liter, beim Fünfsitzer sind es 634 bis 1704 Liter. Die Bank ist geteilt längs verschiebbar, die Lehne in der Neigung verstellbar, mit großem Verstellbereich. Für 1000 Euro extra kommt derauch als Siebensitzer mit zwei kleinen Klappsitzen in der dritten Reihe., beim Fünfsitzer sind es 634 bis 1704 Liter.

Mit seinem Antrieb ist der Koleos ein sanfter Typ

Entspannt: Der Diesel des Koleos läuft kultiviert, die CVT-Automatik ist eine von der besseren Sorte.

Koleos, hier in Kyanit-Weiß für 750 Euro dabei, ist eine stattliche Erscheinung. 4,67 Meter lang und im Renault-typischen, freundlichen und komplett aggressionslosen Design. Was man nicht von jedem SUV sagen kann. Er wird in zweiter Auflage seit 2016 gebaut, wurde 2019 renoviert und teilt sich die Technik mit dem Nissan X-Trail. Vorn und hinten hat er etwas weniger Platz als der Hyundai – ohne dass es irgendwo zwickt. Die Sitze vorn bieten weniger Seitenhalt als die im Santa Fe, sind weich gepolstert. Auch im Fond sitzt man gemütlich, die Neigung der Lehne lässt sich – in kleinem Winkel – verstellen, und das Gepäckabteil schluckt 498 bis 1706 Liter. Sieben Sitze oder eine längs verschiebbare Rückbank gibt es aber nicht. Im Cockpit fällt vor allem der aufrecht stehende 8,7-Zoll-Touchscreen (Serie bei Initiale Paris ) auf, mit verworrenen Menüs und gewöhnungsbedürftiger Bedienung, vorsichtig formuliert. Auch die altertümliche Sprachsteuerung ist längst nicht auf Stand. Schön sind aber die in vier Stilen konfigurierbaren Instrumente in farbenfroher Optik. Auch der, hier in Kyanit-Weiß für 750 Euro dabei, ist eine stattliche Erscheinung.lang und im Renault-typischen, freundlichen und komplett aggressionslosen Design. Was man nicht von jedem SUV sagen kann. Er wird in zweiter Auflage seit 2016 gebaut, wurde 2019 renoviert und teilt sich die Technik mit dem. Vorn und hinten hat er– ohne dass es irgendwo zwickt. Die Sitze vorn bieten weniger Seitenhalt als die im Santa Fe, sind weich gepolstert. Auch im Fond sitzt man gemütlich, die Neigung der Lehne lässt sich – in kleinem Winkel – verstellen, und. Sieben Sitze oder eine längs. Im Cockpit fällt vor allem der aufrecht stehende(Serie bei Initiale) auf, mit verworrenen Menüs und gewöhnungsbedürftiger Bedienung, vorsichtig formuliert. Auch die altertümliche Sprachsteuerung ist längst nicht auf Stand. Schön sind aber die in vier Stilen konfigurierbaren Instrumente in farbenfroher Optik.

Angetrieben wird der Renault von einem 2,0-Liter-Vierzylinder mit 183 PS. Ein lebhafter, sanfter Typ, kultivierter als der Diesel im Hyundai. Das CVT des Franzosen ist eines der besseren Sorte. Es reagiert zwar noch immer leicht verzögert und kommt besonders beim Anfahren aus dem Start-Stopp-Betrieb nur schläfrig in Gang.

Die Preise fallen für beide ziemlich hoch aus

Teuer: Mit allen testrelevanten Extras kostet der Koleos 49.900 Euro, der Santa Fe sogar 58.150 Euro.

sieben Fahrstufen fest programmiert – da kann man sich auf Wunsch auch durchschalten. Und der Verbrauch liegt mit 7,4 Litern alle 100 Kilometer sogar unter den 7,7 Litern des Hyundai. Der 2,2-Liter-Vierzylinder mit 202 PS im Santa Fe läuft rauer als der Renault, ist aber durchweg gut gedämmt. Er tritt stämmiger an, zieht kräftiger durch als der Koleos, die Fahrleistungen sind einen Hauch besser. Die Achtgang-Doppelkupplung macht ihre Sache ordentlich, schaltet zügig, nur in der Stadt manchmal etwas aufgeregt. Beide, Hyundai und Renault, sind eher gemütlich abgestimmt, nichts für Hektiker. Der Koleos mit seinem weichen bis schaukeligen Fahrwerk fährt sich dabei noch etwas bedächtiger, auch wegen seiner indifferenten und teigigen Lenkung. Das kann der Santa Fe besser, der mit seiner direkteren Lenkung etwas straffer und energischer unterwegs ist. Doch einmal in Fahrt, arbeitet es aufmerksam und eben vollkommen ruckfrei. Dazu sindfest programmiert – da kann man sich auf Wunsch auch durchschalten. Und der Verbrauch liegt mitalle 100 Kilometer sogar unter den 7,7 Litern des Hyundai. Derim Santa Fe läuft rauer als der Renault, ist aber durchweg gut gedämmt. Er tritt stämmiger an, zieht kräftiger durch als der Koleos, die Fahrleistungen sind einen Hauch besser. Diemacht ihre Sache ordentlich, schaltet zügig, nur in der Stadt manchmal etwas aufgeregt. Beide, Hyundai und Renault, sind eher gemütlich abgestimmt, nichts für Hektiker. Der Koleos mit seinem weichen bisfährt sich dabei noch etwas bedächtiger, auch wegen seiner indifferenten und teigigen Lenkung. Das kann der Santa Fe besser, der mit seiner direkteren Lenkung etwas straffer und energischer unterwegs ist.

Kommen wir zu den Preisen: In Testwagen-Ausstattung steht der Santa Fe als Signature dann mit stolzen 58.150 Euro in der Liste, der Koleos kommt als Initiale Paris auf 49.900 Euro. Da herrscht stimmungsmäßig dann auch wieder Herbst, irgendwie.