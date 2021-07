yundai macht Ernst: Mit derhaben die Südkoreaner Ende 2020 einauf den Markt gebracht, das sich grundlegend von seinen Vorgängern unterscheidet. Der Tucson sieht, bietet dankund ist auch alszu haben. Letzterer bildet vorerst die Topmotorisierung, zumindest bis das Sportmodell Tucson N vorgestellt wird. Als 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid kombiniert der Tucson einen 1,6-Liter-Vierzylinder mit einem Elektromotor, was in Summeergibt. Gleichzeitig soll diegenügend Saft für bis zubieten. Derab Werk vor Abzug der aktuell geltenden Prämien liegt bei, fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung inklusive. Doch im Leasing wird das 4,50 Meter lange SUV zum Schnäppchen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Gewerbekunden die Möglichkeit, den Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid für sehr günstige. Um auf diese Schnäppchen-Rate zu kommen, wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag jedoch erstattet. Voraussetzung für eine vollständige Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren, was beim Tucson-Deal zutrifft, da derwird. Auf Wunsch kann der Hyundai auch für 36 (104 Euro netto) oder 48 (129 Euro netto) Monate geleast werden.

Dieangegeben. Vielfahrer müssen sich jedoch keine Gedanken machen, da die Laufleistung gegen Aufpreis flexibel in 5000er-Schrittenangehoben werden kann. Alternativ wird der Mehrkilometer mit neun Cent berechnet. Für die Überführung kommen noch einmalig 890 Euro obendrauf, sodass sich im günstigsten Fall (24 Monate mit 10.00 Freikilometern pro Jahr) Gesamtleasingkosten von 3074 Euro netto (91 Euro mal 24 plus 890 Euro) ergeben. Dafür gibt es den Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV in der Basisausstattung, die bereits zahlreiche Features wie Spurhalteassistent, Zweizonen-Klimaautomatik, 19-Zoll-Felgen, 10,25-Zoll-Bildschirm inklusive AppleCarplay und Android Auto Einparkhilfe und Rückfahrkamera umfasst. Die Lieferzeit ist mit fünf bis sieben Monaten angegeben.