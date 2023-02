Federn lassen mussten unter anderem Renault (–26.083), Suzuki (–11.783) und Jaguar (–1067). Doch merke: Was sich am besten verkauft, muss noch lange nicht am besten gebaut sein. Wir haben in unseren Testunterlagen gestöbert: Das nach Punkten am besten bewertete Importauto war mit 586 Punkten der Skoda Enyaq RS. Herzlichen Glückwunsch! Und es gibt noch fünf weitere Gewinner in verschiedenen Kategorien.